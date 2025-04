Il papabile Tagle canta Imagine di John Lennon

Tagle. Il porporato è uno dei più accreditati alla successione di Papa Francesco. Poco prima dell'inizio del Conclave ha ripreso a girare il filmato di una sua esibizione in cui canta "Imagine" di John Lennon. Un sito cattolico canadese ha polemizzato su questo episodio, ritenendo blasfemo il brano per il passaggio in cui dice “Imagine there's no countries, it isn't hard to do, nothing to kill or die for, and no religion too" (che tradotto significa "Immagina che non ci siano Paesi, non è difficile, nulla per cui uccidere o morire, neppure la religione"). In realtà, se si ascolta il video integrale, il cardinal Tagle non canta mai quel passo della canzone. Leggi su Tgcom24.mediaset.it È diventato virale un video del 2019 del cardinale filippino Luis Antonio. Il porporato è uno dei più accreditati alla successione di Papa Francesco. Poco prima dell'inizio del Conclave ha ripreso a girare il filmato di una sua esibizione in cui" di. Un sito cattolico canadese ha polemizzato su questo episodio, ritenendo blasfemo il brano per il passaggio in cui dice “there's no countries, it isn't hard to do, nothing to kill or die for, and no religion too" (che tradotto significa "Immagina che non ci siano Paesi, non è difficile, nulla per cui uccidere o morire, neppure la religione"). In realtà, se si ascolta il video integrale, il cardinalnonmai quel passo della canzone.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Tagle, il cardinale filippino canta Imagine di John Lennon. Scoppia la polemica - Nelle ultime ore è diventato virale sui social un video che ritrae il cardinale filippino Luis Antonio Tagle mentre canta su un palco la canzone di John Lennon “Imagine”. Il porporato canterino è in abiti civili con la croce pettorale al collo e si diletta in acuti degni di X Factor. La performance di colui che aspira a succedere a Bergoglio sarebbe di alcuni giorni fa, certamente prima della morte di Papa Francesco, ma in molti si chiedono: costui può davvero essere un Papa? cardinal tagle singing imagine,, may god grant us a pope who sings pic. 🔗iltempo.it

Tagle, il cardinale filippino canta Imagine di John Lennon. Il video è un caso - Nelle ultime ore è diventato virale sui social un video che ritrae il cardinale filippino Luis Antonio Tagle mentre canta su un palco la canzone di John Lennon “Imagine”. Il porporato canterino è in abiti civili con la croce pettorale al collo e si diletta in acuti degni di X Factor. La performance di colui che aspira a succedere a Bergoglio sarebbe di alcuni giorni fa, certamente prima della morte di Papa Francesco. 🔗iltempo.it

Il cardinale filippino Tagle canta “Imagine” e fa impazzire il pubblico: il video che sta conquistando la Rete - Il cardinale filippino Luis Antonio Tagle, 68 anni, è tra i candidati più accreditati alla successione di Papa Francesco. Spesso definito il “Bergoglio asiatico” per la sua empatia, vicinanza agli ultimi e spirito riformatore, Tagle ha conquistato grande seguito, anche online, grazie ai suoi interventi carismatici e socialmente impegnati, nonché con video come questo, pubblicato su Telegram e Youtube, in cui si esibisce come cantante riproponendo Imagine: uno dei brani più famosi al mondo di John Lennon. 🔗ilfattoquotidiano.it

Se ne parla anche su altri siti

Il papabile Tagle canta 'Imagine' di John Lennon, il video del cardinale filippino è virale; Conclave, il papabile Luis Antonio Tagle canta Imagine di John Lennon. Scatta la polemica: «Tradimento degli i; Funerali Bergoglio, l'Arma dei Carabinieri schiera i suoi tiratori scelti; Elicottero caduto nel Parmense: i sopralluoghi del Ris - la diretta. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Il papabile Tagle canta 'Imagine' di John Lennon, il video del cardinale filippino è virale - Sta circolando online con toni allarmistici un video del cardinale Luis Antonio Tagle che canta “Imagine” di John Lennon, con il celebre verso “no religion too”. Alcuni lo definiscono “una resa alla c ... 🔗repubblica.it

Chi è Tagle, il Cardinale terrorizzato dal video virale in cui canta Imagine di John Lennon in un locale - Il cardinale filippino Tagle deve fare i conti con un video in cui si esibisce come cantante di Imagine, l'inno alla pace laica di John Lennon ... 🔗tag24.it

Il cardinale filippino Tagle canta “Imagine” e fa impazzire il pubblico: il video che sta conquistando la Rete - È definito il "Bergoglio asiatico" ed è in lizza come successore di Papa Francesco. Eccolo in una delle sue esibizioni [Video] ... 🔗ilfattoquotidiano.it