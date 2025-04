Il paesino da 250 abitanti con 9 candidati a sindaco

candidati sindaci per un piccolo centro da meno di trecento residenti: è il record di San Giacomo Vercellese, paese incastonato nelle risaie della provincia di Vercelli, dove si andrà alle urne il 25 e 26 maggio dopo la morte del sindaco e consigliere provinciale Massimo Camandona.

