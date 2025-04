Il ' Paese dei balocchi' trionfa al carnevale della Romagna i Giovani Tonici fanno il bis La classifica dei carri

carnevale della Romagna che ha colorato come ogni anno le strade di Gambettola, la giuria tecnica e popolare ha incoronato vincitore il gruppo Giovani Tonici, con il grande carro allegorico di prima categoria, "Il Paese dei balocchi". Per i Giovani Tonici. Cesenatoday.it - Il 'Paese dei balocchi' trionfa al carnevale della Romagna, i Giovani Tonici fanno il bis. La classifica dei carri Leggi su Cesenatoday.it Va in archivio la 139esima edizione delche ha colorato come ogni anno le strade di Gambettola, la giuria tecnica e popolare ha incoronato vincitore il gruppo, con il grande carro allegorico di prima categoria, "Ildei". Per i

Su altri siti se ne discute

Il paese che vieta le bombolette spray per il Carnevale - Carnevale significa coriandoli, stelle filanti, maschere e bombolette spray; almeno, così è ovunque, tranne che in Alto Adige. Più precisamente a Brunico dove, anche per questo Carnevale, il comune ha deciso di vietare l’uso delle bombolette spray negli spazi pubblici. Parla il sindaco “Il... 🔗trentotoday.it

Borgo dei Borghi 2025: trionfa la Sicilia con Militello in Val di Catania, paese di Pippo Baudo. Calabria quarta con Aieta - Militello in Val di Catania è il borgo più bello d'Italia del 2025. Situato nella provincia etnea, con i suoi 6600 abitanti si trova a 45 km da capoluogo di provincia e a 38 km da Caltagirone. La Sicilia, dunque, trionfa nella rassegna del Borgo dei Borghi andata in onda questa sera su Raitre. Militello in Val di Catania, peraltro, è il paese in cui è nato Pippo Baudo, dove il celebre conduttore... 🔗feedpress.me

Carnevale di Viareggio, trionfa la ‘papessa’ di Carlo e Lorenzo Lombardi - VIAREGGIO – Carnevale di Viareggio, trionfa la ‘papessa’. Con la sfilata di Martedì Grasso è calato il sipario sull’edizione 2025 del Carnevale di Viareggio che ha visto anche per l’ultimo corso il pubblico delle grandi occasioni anche grazie al meteo favorevole. Come da tradizione dopoi l’ultima sfilata sui viali a mare sono stati decisi i vincitori dei carri allegorici e delle mascherate. Tra i carri di prima categoria ha vinto Sic transit gloria mundi di Carlo e Lorenzo Lombardi. 🔗corrieretoscano.it

Ne parlano su altre fonti

Il 'Paese dei balocchi' trionfa al carnevale della Romagna, i Giovani Tonici fanno il bis. La classifica dei carri; Alessandria, la città si colora per il Carnevale: trionfa il carro di Spinetta Marengo; IL CARRO ALLEGORICO “IL PAESE DEI BALOCCHI” VINCE IL CARNEVALE 2017 A CHIARAMONTE GULFI; Carnevaletto da Tre Soldi, trionfa Pace Sommersa. Martina è la reginetta. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Gambettola, Carnevale della Romagna: vince “Il Pese dei Balocchi” dei Giovani Tonici - Il Trofeo del Carnevale della Romagna di Gambettola, giunto alla sua 139ª edizione, (la giuria tecnica e popolare), ha incoronato vincitore il gruppo ... 🔗corriereromagna.it

A Carnevale il Paese dei Balocchi è a Pompeiana - Il Paese dei Balocchi sarà a Pompeiana per divertire ... ormai da qualche anno cura le edizioni delle feste di Halloween e Carnevale pompeianesi in collaborazione con il Comune, riscuotendo ... 🔗riviera24.it

"Il Paese dei Balocchi". Shopping e divertimento per le vie del centro città - Negozi aperti domani, per iniziativa dell’associazione Viamaestra Centro commerciale naturale, che ha organizzato per il pomeriggio l’evento denominato Il Paese dei Balocchi, manifestazione ... 🔗lanazione.it