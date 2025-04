Il padrino | Robert De Niro ringrazia Francis Ford Coppola per averlo scartato nel primo film

Francis Ford Coppola è stato recentemente premiato con l'AFI Life Achievement Award dell'American film Institute. A rendere omaggio al regista Premio Oscar c'erano due icone come Robert De Niro e Al Pacino. Nelle loro parole di ringraziamento a Coppola, i due hanno ricordato il loro lavoro con il regista nella saga de Il padrino, interpretando rispettivamente Vito Corleone da giovane e Michael Corleone. "Francis, grazie per non avermi scritturato per Il padrino", ha detto De Niro alla cerimonia di premiazione tenutasi il 26 aprile scorso al Dolby Theater di Los Angeles. "È stato il miglior lavoro che non ho mai fatto", ha continuato l'attore. De Niro aveva infatti sostenuto un provino per la parte di Sonny Corleone nel primo film, ruolo che poi andò a James Caan. Tuttavia, Coppola lo tenne a mente e lo scritturò per Il padrino - Parte II, dove interpretò il giovane Vito Corleone, ruolo che gli valse l'Oscar come miglior attore non protagonista.

