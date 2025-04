Il nuovo grosso azionista della Juventus | “Ripartire da Gatti Pinsoglio e Locatelli”

della Juventus, ha le idee chiare sul futuro. Non tutto è da buttare: "Da quali giocatori ripartirei? Penso a Gatti, alla capacità di far gruppo di Pinsoglio, alla voglia di riscatto di Locatelli". Leggi su Fanpage.it Paolo Ardoino, CEO di Tether, il colosso di criptovalute che si è portato oltre il 10% del capitale sociale, ha le idee chiare sul futuro. Non tutto è da buttare: "Da quali giocatori ripartirei? Penso a, alla capacità di far gruppo di, alla voglia di riscatto di Locatelli".

