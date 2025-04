‘Il nome della Rosa’ alla Scala uno spettacolo stupefacente ma il libretto è di una lunghezza abnorme

'Il nome della Rosa' alla Scala uno spettacolo stupefacente ma il libretto è di una lunghezza abnorme

Milano – Attesissima, la prima mondiale che alla Scala ha presentato Francesco Filidei volgendo in musica 'Il nome della Rosa' di Umberto Eco. Come punto ispirativo di partenza, Filidei s'è chiesto "quali sentieri avrebbe percorso Eco scrivendo non un libro ma un'opera". Domanda intellettualmente suggestiva, teatralmente infelice. Se infatti, alla lettura (nella quale il tempo lo decide il lettore), nel salire su per il grande tronco narrativo del romanzo sono affascinanti i continui scantonamenti lungo rami i più diversi di quel tronco, a teatro la cosa affascina parecchio meno. Lunghissimi elenchi di libri e pietre; estese frasi in latino – medioevale, per giunta - alternate ad altre in greco, tedesco, francese: sbrecciano alquanto una narrazione già intricata di suo.

Diversi momenti musicali bellissimi (uno per tutti lo splendido finale primo che descrive la tentazione della carne da parte di Adso) e molti piuttosto belli, vivificano lo schematico rigore testuale con una scrittura marcatamente polistilistica che oscilla tra parole frantumate nei loro dittonghi - la cui tensione si vorrebbe affidata a pulsioni ritmiche che però si sfilacciano spesso – e addensamenti gregoriani o fluidificazioni madrigalesche molto ricercati e di forte suggestione, entro cui s'aprono rapide folate di melodia rapinosa: ma la tenuta narrativa si affloscia non di rado, faticando specie nel prim'atto a reggere l'abnorme lunghezza d'un libretto che di molto guadagnerebbe da una robusta potatura.

