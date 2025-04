Il Movimento 5 Stelle di Giugliano non parteciperà alle prossime elezioni amministrative

Giugliano, M5S: Una decisione presa in un momento delicato che la città sta vivendo. Siamo impegnati alla nascita del gruppo territoriale della cittàIl Movimento 5 Stelle di Giugliano comunica ufficialmente che non ha presentato alcuna lista né parteciperà alle prossime elezioni amministrative.Una decisione presa nel rispetto del delicato momento che la città sta vivendo, con una Commissione d’Accesso insediata al Comune che dovrà svolgere pienamente e serenamente il proprio lavoro.Continueremo il nostro impegno e presenza sul territorio, al fianco della cittadinanza, come abbiamo sempre fatto, siamo inoltre impegnati alla nascita del gruppo territoriale della città.Nota stampa – I portavoce e i coordinatori: Auriemma, Bruno, Caso, Castellone, Micillo, Nave, Ricciardi, SportielloL'articolo Il Movimento 5 Stelle di Giugliano non parteciperà alle prossime elezioni amministrative proviene da Punto! - Il web magazine. Leggi su Puntomagazine.it , M5S: Una decisione presa in un momento delicato che la città sta vivendo. Siamo impegnati alla nascita del gruppo territoriale della cittàIldicomunica ufficialmente che non ha presentato alcuna lista né.Una decisione presa nel rispetto del delicato momento che la città sta vivendo, con una Commissione d’Accesso insediata al Comune che dovrà svolgere pienamente e serenamente il proprio lavoro.Continueremo il nostro impegno e presenza sul territorio, al fianco della cittadinanza, come abbiamo sempre fatto, siamo inoltre impegnati alla nascita del gruppo territoriale della città.Nota stampa – I portavoce e i coordinatori: Auriemma, Bruno, Caso, Castellone, Micillo, Nave, Ricciardi, SportielloL'articolo Ildinonproviene da Punto! - Il web magazine.

Su questo argomento da altre fonti

Giugliano alla svolta: Il Movimento 5 Stelle raccoglie i frutti di quattro anni di lavoro, ora la parola ai cittadini - Giugliano si prepara a un futuro di cambiamento: il Movimento 5 Stelle celebra i successi raggiunti e invita i cittadini a essere protagonisti del destino della città, in un momento di riflessione e partecipazione democratica. Giugliano, 24 febbraio 2025 – Dopo oltre quattro anni di intensa attività politica e amministrativa a fianco dell’Amministrazione Pirozzi, i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle di Giugliano – Ricciardiello, Pennacchio, Palma e D’Agostino – hanno preso una decisione importante: affidare il destino della città direttamente ai cittadini, accogliendo la ... 🔗puntomagazine.it

Dimissioni consiglieri a Giugliano, le posizioni di Movimento 5 stelle e Azione - Ore decisive per l'amministrazione Pirozzi a Giugliano. I consiglieri potrebbero dimettersi nelle prossime ore per andare al voto già questa primavera. L'articolo Dimissioni consiglieri a Giugliano, le posizioni di Movimento 5 stelle e Azione sembra essere il primo su Teleclubitalia. 🔗teleclubitalia.it

Giugliano: dopo le dichiarazioni di Pezzella, terremoto nel Movimento 5 Stelle - Giugliano: malumori interni latenti e incertezza sulle elezioni scuotono il Movimento 5 Stelle cittadino. Micillo costretto ad intevenire Giugliano – I malumori erano latenti in città all’interno dei pentastellati, ma sono venuti tutti tutti fuori quando lo scorso mese si è consumata la sfiducia del Sindaco Pirozzi. Che ha visto la firma di tutti i consiglieri 5 Stelle, tranne Pirozzi. In quel frangente la redazione del Punto! contattò il già Consigliere comunale e metropolitano Salvatore Pezzella e già dalle prime battute era chiaro il suo disappunto su quanto accaduto. 🔗puntomagazine.it

Ne parlano su altre fonti

Il Movimento 5 Stelle di Giugliano non parteciperà alle prossime elezioni amministrative; Giugliano: tre aspiranti sindaco, 14 liste. M5S assente: campo largo ko; Giugliano: opposizione, dissidenti e Pezzella d’accordo nel non dimettersi, ma i motivi sono diversi; Giugliano, blitz contro il clan Mallardo: 25 arresti, c’è anche l’ex sindaco Poziello per le elezioni “condizionate”. 🔗Ne parlano su altre fonti

Elezioni nel Napoletano, al voto 5 Comuni: i 5 Stelle spariti dalle liste. Prova di fuoco per il Pd, tra sindaci sfiduciati e crisi - Il simbolo del Movimento 5 Stelle non ci sarà. In nessuna delle schede elettorali dei cinque Comuni al voto in provincia di Napoli. È il dato più dirompente dell’appuntamento elettorale del 25 e del 2 ... 🔗giustizianews24.it

ELEZIONI SULMONA: ECCO LA LISTA DEL MOVIMENTO 5 STELLE - SULMONA – Il Movimento 5 Stelle di Sulmona ha ufficializzato la propria lista di candidati a sostegno della candidatura di Angelo Figorilli alle prossime elezioni amministrative del 25 e 26 maggio ... 🔗reteabruzzo.com

Muore padre di un consigliere comunale: il cordoglio del Movimento 5 Stelle - Grosseto. Il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale della Toscana e gli attivisti del gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Grosseto esprimono il loro più ... 🔗grossetonotizie.com