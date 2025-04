Il Monopoli si prepara ai playoff | ecco quando i biancoverdi scenderanno in campo

Monopoli ha saltato forzatamente la trentottesima giornata della stagione regolare della Serie C, girone C (doveva affrontare il Taranto, escluso dal campionato) e si prepara ad affrontare i playoff. I biancoverdi inizieranno la propria avventura nella postseason dal primo turno della fase. Baritoday.it - Il Monopoli si prepara ai playoff: ecco quando i biancoverdi scenderanno in campo Leggi su Baritoday.it Ilha saltato forzatamente la trentottesima giornata della stagione regolare della Serie C, girone C (doveva affrontare il Taranto, escluso dal campionato) e siad affrontare i. Iinizieranno la propria avventura nella postseason dal primo turno della fase.

