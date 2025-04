Il momento esatto del blackout in Spagna durante l’intervista di Coco Gauff | la reazione è virale

blackout in Spagna che ha creato non pochi problemi a Madrid durante il torneo di tennis. Coco Gauff è rimasto senza "voce" durante l'intervista. Leggi su Fanpage.it inche ha creato non pochi problemi a Madridil torneo di tennis.è rimasto senza "voce"l'intervista.

Blackout in tutta la Spagna: linee telefoniche interrotte, colpito anche l’aeroporto di Madrid - Dalle 12.30 di lunedì 28 aprile 2025 la Spagna è colpita da un massiccio blackout. Le linee telefoniche sono interrotte in tutto il Paese e risultano colpiti anche l’aeroporto e la metropolitana di Madrid. Nella capitale, i semafori sono spenti e si sono formati giganteschi ingorghi. L’operatore della rete elettrica ha annunciato di aver attivato i piani per ripristinare la fornitura di energia: «Si stanno analizzando le cause e si stanno utilizzando tutte le risorse per risolverlo». 🔗lettera43.it

Maxi blackout e interruzione internet in Spagna e Portogallo: metro e aeroporti senza corrente - Un maxi blackout sta lasciando migliaia di utenti in Spagna e Portogallo senza elettricità e connessione internet. Il governo spagnolo sta indagando con l’aiuto di diversi team tecnici di diversi ministeri. Lo riporta El Pais. Sono al lavoro anche i tecnici di Red Eléctrica, la società pubblica responsabile dei collegamenti e il National Cybersecurity Institute (INCIBE) sta indagando sull’accaduto. 🔗lapresse.it

L’esatto momento del blackout in Spagna durante l'intervista di Coco Gauff al Masters di Madrid - Coco Gauff vince a Madrid, ma un blackout che paralizza la Spagna interrompe l'intervista. La tennista americana avanza ai quarti di finale. 🔗la7.it

Blackout in Spagna e Portogallo, da 6 a 10 ore per ripristinare elettricità. Le autorità: «Restate a casa». Stop a treni, aerei e metropolitane - Sono milioni i cittadini colpiti dal peggiore blackout della storia recente tra Spagna, Portogallo e Sud della Francia (dove ora la corrente dovrebbe essere stata ripristinata). 🔗leggo.it

