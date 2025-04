Il Mohicano | una clip in anteprima esclusiva del western politico francese al cinema l' 8 maggio

Uscirà nelle sale italiane l'8 maggio con No.Mad Entertainment Il Mohicano, un thriller politico francese diretto da Frédéric Farrucci, ambientato in Corsica e interpretato dall'attore premio César Alexis Manenti. Ve lo presentiamo con una clip in anteprima esclusiva.

Cinema, “Il Mohicano”: il thriller western corso arriva a Napoli per un’anteprima esclusiva - Un thriller western dal ritmo incalzante, un potente film politico, un inno alla libertà e alla difesa del territorio e delle tradizioni. Presentato nella Selezione Ufficiale Orizzonti Extra della 81esima Mostra del Cinema di Venezia, “Il Mohicano” di Frédéric Farrucci arriva nei cinema italiani a maggio con No.Mad Entertainment, in versione originale francese-corso con sottotitoli italiani. Opera seconda del regista corso, vede protagonista Alexis Manenti (Maldoror, Le ravissement, e Premio César come miglior attore esordiente per I miserabili), interpretare uno degli ultimi pastori di ... 🔗ildenaro.it

