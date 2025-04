Il ministro Valditara emana una circolare contro i troppi compiti agli alunni

Arriva una nuova circolare dal Ministero dell'Istruzione e del merito, volta a proteggere gli studenti dal troppo studio e dai troppi compiti. Valditara: "Docenti programmate per tempo ed evitate sovrapposizioni di verifiche"

31 scuole rifiutano l’iscrizione di un ragazzo con autismo: la denuncia della famiglia e l’appello al Ministro Valditara - Un presunto caso di discriminazione scolastica scuote Milano. Tommaso, un ragazzo di 15 anni con una forma severa di autismo, sarebbe stato rifiutato da 31 istituti scolastici. L'articolo 31 scuole rifiutano l’iscrizione di un ragazzo con autismo: la denuncia della famiglia e l’appello al Ministro Valditara sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Studenti a Valditara: “Perché gli insegnanti non sono valutati come noi?”. La risposta del Ministro: “Meglio puntare su tutor e orientatori” - Durante un question time con gli studenti di due istituti scolastici di Ancona, il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha affrontato diversi temi, tra cui la valutazione dei docenti. L'articolo Studenti a Valditara: “Perché gli insegnanti non sono valutati come noi?”. La risposta del Ministro: “Meglio puntare su tutor e orientatori” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

La storia del 15enne escluso da 31 scuole a Milano: interviene anche il ministro Valditara - A Milano la famiglia di un ragazzo di 15 anni con una forma grave di autismo si è rivolta a 31 scuole per trovare un istituito superiore a cui iscriverlo per il prossimo anno scolastico, ma nessuna di queste lo ha accettato. Su questo caso il ministro dell'Istruzione Valditara ha annunciato "verifiche approfondite".Continua a leggere 🔗fanpage.it

