Il mestiere del capostazione va in pensione | a Galliate tutto automatizzato

Galliate ha mandato "in pensione" il mestiere del capostazione a favore di un sistema completamente automatizzato. L'ultimo giorno di lavoro sulla linea Galliatese di Andrea Bedendo, Galliatese doc, che sarà. Novaratoday.it - Il mestiere del capostazione va in pensione: a Galliate tutto automatizzato Leggi su Novaratoday.it Gli automatismi che sostituiscono le persone. Nei giorni scorsi la stazione diha mandato "in" ildela favore di un sistema completamente. L'ultimo giorno di lavoro sulla linease di Andrea Bedendo,se doc, che sarà.

