Il mare di Torre Lapillo in primavera

mare di Torre Lapillo in una giornata di primavera. In attesa che le spiagge si ripopolino per l'estate. Foto di Claudio De Marco.***LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama "La foto del giorno" e scopo dell'iniziativa è pubblicare sul nostro giornale gli.

Uno stormo tra mare e cielo. Tramonto a Torre Lapillo - PORTO CESAREO - La foto è di Claudio De Marco: sullo sfondo Torre Lapillo, pochi metri sopra la superficie del mare uno stormo di uccelli fende l'aria. *** LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama "La foto del giorno" e scopo dell'iniziativa è pubblicare sul...

Schianto sulla SP110 tra Veglie e Torre Lapillo: grave un 24enne, ferito anche un bimbo di un anno - Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio sulla Strada Provinciale 110, tra Veglie e Torre Lapillo, nel Leccese. Lo scontro, avvenuto poco dopo le 19 nei pressi della Masseria Corda di Lana, ha coinvolto due auto, una Lancia Y e un’Audi A4. Il bilancio: un giovane in codice rosso Ad avere la peggio è stato il conducente della Lancia Y, un 24enne di Veglie, che a causa del violento impatto è stato sbalzato fuori dall’abitacolo, finendo rovinosamente sull’asfalto. 🔗thesocialpost.it

Sub di 54 anni trovato morto in mare tra Ercolano e Torre del Greco - Tragedia in mare tra Ercolano e Torre del Greco, nella provincia di Napoli: ieri sera, venerdì 4 aprile, è stato trovato il corpo senza vita di un subacqueo. La vittima è Cristoforo Lucia, un uomo di 54 anni. Sub esperto e originario di Portici, Lucia si era immerso nel pomeriggio, ma non dando più notizie di sé, sua moglie ha deciso di lanciare l’allarme. Immediatamente sono intervenuti gli operatori della Capitaneria di Porto, che hanno purtroppo trovato il cadavere di Cristoforo Lucia. 🔗dayitalianews.com

