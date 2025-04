Il mare di Torre Lapillo in primavera

Uno stormo tra mare e cielo. Tramonto a Torre Lapillo - PORTO CESAREO - La foto è di Claudio De Marco: sullo sfondo Torre Lapillo, pochi metri sopra la superficie del mare uno stormo di uccelli fende l'aria. *** LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama "La foto del giorno" e scopo dell'iniziativa è pubblicare sul... 🔗lecceprima.it

Schianto sulla SP110 tra Veglie e Torre Lapillo: grave un 24enne, ferito anche un bimbo di un anno - Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio sulla Strada Provinciale 110, tra Veglie e Torre Lapillo, nel Leccese. Lo scontro, avvenuto poco dopo le 19 nei pressi della Masseria Corda di Lana, ha coinvolto due auto, una Lancia Y e un’Audi A4. Il bilancio: un giovane in codice rosso Ad avere la peggio è stato il conducente della Lancia Y, un 24enne di Veglie, che a causa del violento impatto è stato sbalzato fuori dall’abitacolo, finendo rovinosamente sull’asfalto. 🔗thesocialpost.it

MeteoMar Torre Lapillo, previsioni per oggi 24 Aprile - Mare poco mosso per tutta la giornata con un’altezza delle onde che potrebbe arrivare fino a 0.4 metri. Venti moderati provenienti dai quadranti nord orientali per tutto il giorno con un’intensità che ... 🔗meteo.it

Benvenuti a Torre Lapillo: un mare... di problemi - Per non parlare di giugno: abbiamo raggiunto a malapena il 10%” Un televisore staziona per le strade di Torre Lapillo da più ... Perché un mare cristallino e trasparente senza infrastrutture ... 🔗lagazzettadelmezzogiorno.it