Maggio dei libri a San Giovanni ValdarnoPiazze del Sapere più ricche e attrattive che mai grazie alla campagna nazionale nata per sottolineare il valore sociale dei libri quale elemento chiave della crescita personale, culturale e civile. Quattro presentazioni a Palomar, un reading musicale e un’esposizione di tavole illustrateMercoledì 7 Maggio prende il via a San Giovanni Valdarno l’edizione 2025 del Maggio dei libri, con un programma articolato in cinque appuntamenti di grande rilievo. Gli incontri fanno parte della rassegna “Le Piazze del Sapere”, iniziativa promossa dal Comune di San Giovanni Valdarno in collaborazione con Unicoop Firenze – Bibliocoop locale e, per questa edizione, anche con la libreria Feltrinelli Point di Arezzo.La rassegna si inserisce nella campagna nazionale “Il Maggio dei libri”, nata per sottolineare il valore sociale della lettura e dei libri come strumenti fondamentali per la crescita personale, culturale e civile. Lanazione.it - Il Maggio dei libri a San Giovanni Valdarno Leggi su Lanazione.it Arezzo, 28 aprile 2025 – Ildeia SanPiazze del Sapere più ricche e attrattive che mai grazie alla campagna nazionale nata per sottolineare il valore sociale deiquale elemento chiave della crescita personale, culturale e civile. Quattro presentazioni a Palomar, un reading musicale e un’esposizione di tavole illustrateMercoledì 7prende il via a Sanl’edizione 2025 deldei, con un programma articolato in cinque appuntamenti di grande rilievo. Gli incontri fanno parte della rassegna “Le Piazze del Sapere”, iniziativa promossa dal Comune di Sanin collaborazione con Unicoop Firenze – Bibliocoop locale e, per questa edizione, anche con la libreria Feltrinelli Point di Arezzo.La rassegna si inserisce nella campagna nazionale “Ildei”, nata per sottolineare il valore sociale della lettura e deicome strumenti fondamentali per la crescita personale, culturale e civile.

