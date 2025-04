Il labiale di Bisseck con una presunta bestemmia durante Inter-Roma | la differenza con Lautaro

durante Inter-Roma, le telecamere hanno inquadrato Yann Bisseck mentre tirava un urlaccio: il labiale del difensore tedesco può far pensare a una presunta bestemmia. Cosa rischia Bisseck e qual è la differenza col recente caso del suo capitano Lautaro Martinez, che prima aveva negato di aver bestemmiato e poi ha patteggiato una sanzione. Leggi su Fanpage.it , le telecamere hanno inquadrato Yannmentre tirava un urlaccio: ildel difensore tedesco può far pensare a una. Cosa rischiae qual è lacol recente caso del suo capitanoMartinez, che prima aveva negato di averto e poi ha patteggiato una sanzione.

