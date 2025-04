Il Giorno Più Bello Il Film Con Stefano De Martino | Cast Trama Ed Anticipazioni!

Cast d’eccezione: Il Giorno più Bello è la commedia italiana che racconta il lato più folle e divertente del mondo delle nozze!“Il Giorno più Bello”: una commedia frizzante tra matrimoni e disastriIl cinema italiano si arricchisce di una nuova commedia brillante con Il Giorno più Bello, pellicola del 2022 che segna il debutto alla regia di Andrea Zalone. Il Film è il remake del francese C’est la vie – Prendila come viene (2017) e porta sullo schermo un mix di situazioni esilaranti e imprevisti nel caotico mondo del wedding planning. Al centro della storia troviamo Aurelio, interpretato da Paolo Kessisoglu, un organizzatore di matrimoni che, nonostante anni di esperienza, si ritrova a gestire una cerimonia piena di colpi di scena. Uominiedonnenews.it - Il Giorno Più Bello, Il Film Con Stefano De Martino: Cast Trama Ed Anticipazioni! Leggi su Uominiedonnenews.it Un wedding planner sull’orlo di una crisi, un matrimonio pieno di imprevisti e und’eccezione: Ilpiùè la commedia italiana che racconta il lato più folle e divertente del mondo delle nozze!“Ilpiù”: una commedia frizzante tra matrimoni e disastriIl cinema italiano si arricchisce di una nuova commedia brillante con Ilpiù, pellicola del 2022 che segna il debutto alla regia di Andrea Zalone. Ilè il remake del francese C’est la vie – Prendila come viene (2017) e porta sullo schermo un mix di situazioni esilaranti e imprevisti nel caotico mondo del wedding planning. Al centro della storia troviamo Aurelio, interpretato da Paolo Kessisoglu, un organizzatore di matrimoni che, nonostante anni di esperienza, si ritrova a gestire una cerimonia piena di colpi di scena.

Il giorno più bello: tutto quello che c’è da sapere sul film - Il giorno più bello: trama, cast e streaming del film su Rai 2 Questa sera, venerdì 28 febbraio 2025, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Il giorno più bello, film del 2022 diretto da Andrea Zalone, remake del film francese C’est la vie – Prendila come viene del 2017. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Aurelio è un uomo che ha ereditato dal padre l’azienda di wedding planner di famiglia chiamata “Il giorno più bello” e per tutta la sua vita ha sacrificato la sua vita con lo scopo di regalare felicità. 🔗tpi.it

Il giorno più bello con Stefano de Martino: quando in tv e trama - Stefano De Martino è uno dei protagonisti de ‘Il giorno più bello‘. Il conduttore e ballerino, diventa ora attore nel film che è un remake della pellicola francese “C’est la vie – Prendila come viene”. Scopriamo insieme la trama e quando andrà in onda. Il giorno più bello: la trama del film con Stefano De Martino Momento d’oro per Stefano De Martino. Dopo il record di ascolti di Affari Tuoi e il successo di STEP, lo vedremo impegnato per la prima volta sul grande schermo in un film romantico con intrighi ed equivoci. 🔗superguidatv.it

