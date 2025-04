Il futuro passa per Padova grazie ai superpolimeri | nasce Addivate

Addivate rappresenta un nuovo modo di intendere la fabbrica moderna, un hub dedicato alle produzioni additive e specializzato in superpolimeri, materiali avanzati considerati unici per le loro proprietà meccaniche.

