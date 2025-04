Il forno crematorio si fa più grande via libera dalla Giunta

Giunta comunale ha approvato la delibera di indirizzo che prevede l’implementazione di una terza linea del forno crematorio del Cimitero Monumentale in coerenza con la pianificazione regionale. Si tratta di una previsione strategica, volta a garantire una maggiore efficienza e continuità del servizio per la cittadinanza.L’iniziativa nasce nell’ambito del bando regionalepromosso dalla Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia, a cui il Comune di Bergamo ha partecipato presentando la propria candidatura. A seguito di questa procedura, la Regione nel luglio 2024 ha comunicato l’accoglimento dell’attività istruttoria per la realizzazione di una nuova linea crematoria, con una capacità prevista di 1.200 cremazioni annue. L’esito positivo della verifica preventiva regionale ha validità 1 anno dalla pubblicazione del decreto, termine entro il quale deve necessariamente essere stata depositata istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Bergamonews.it - Il forno crematorio si fa più grande, via libera dalla Giunta Leggi su Bergamonews.it Bergamo. Lacomunale ha approvato la dedi indirizzo che prevede l’implementazione di una terza linea deldel Cimitero Monumentale in coerenza con la pianificazione regionale. Si tratta di una previsione strategica, volta a garantire una maggiore efficienza e continuità del servizio per la cittadinanza.L’iniziativa nasce nell’ambito del bando regionalepromossoDirezione Generale Welfare di Regione Lombardia, a cui il Comune di Bergamo ha partecipato presentando la propria candidatura. A seguito di questa procedura, la Regione nel luglio 2024 ha comunicato l’accoglimento dell’attività istruttoria per la realizzazione di una nuova linea crematoria, con una capacità prevista di 1.200 cremazioni annue. L’esito positivo della verifica preventiva regionale ha validità 1 annopubblicazione del decreto, termine entro il quale deve necessariamente essere stata depositata istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).

Approfondimenti da altre fonti

Calcio a 5, fa festa l'Atletico Himera Terme: "Tra le realtà più sorprendenti del futsal siciliano" - Otto mesi fa era solo un progetto ambizioso, oggi è una delle realtà più sorprendenti del futsal siciliano. L’Atletico Himera Terme, squadra di calcio a 5 di Termini Imerese, ha saputo imporsi nel campionato, scalando la classifica e diventando una delle protagoniste della stagione. Nata dal... 🔗palermotoday.it

Jeep Juve come nuovo main sponsor, l’ipotesi si fa sempre più concreta! Cifre e durata dell’accordo: tutti i dettagli - di Redazione JuventusNews24Jeep Juve come nuovo main sponsor, l’ipotesi si fa sempre più concreta! Cifre e durata dell’accordo: tutti i dettagli e le ultimissime novità a riguardo Avanza con sempre maggiore concretezza l’ipotesi di rivedere nuovamente Jeep come main sponsor della Juventus. L’obiettivo di tutte le parti è quello di assicurarsi lo spot sulle divise per il Mondiale per Club, con la possibilità di anticipare magari per il finale della Serie A. 🔗juventusnews24.com

Inter-Milan, Inzaghi non fa più sconti! La probabile formazione - Simone Inzaghi non ha più intenzione di fare alcun tipo di turnover in vista del prosieguo della stagione. A poche ore da Inter-Milan la sua probabile formazione è una sorpresa assoluta. SORPRESA – La sorpresa non sta nei cambi rispetto alla trasferta di Bologna, bensì nei giocatori confermati dalla partita di pochi giorni fa. Inter-Milan è la gara in programma oggi alle ore 21 ed è valida per il ritorno della semifinale di Coppa Italia. 🔗inter-news.it