Il finale di You di Netflix spiegato bene

Netflix è giunto al capolinea. Non stiamo parlando del finale di una stagione, ma dell'intera serie. Uno dei grandi successi della piattaforma di Los Gatos dice addio per sempre dopo sette anni e cinque stagioni in cui Penn Badgley ci ha sorpreso e spaventato più volte nei panni del suo Joe Goldberg.La serie, trasmessa per la prima volta sul canale Lifetime negli Stati Uniti, non ha avuto inizialmente un grande seguito. Ciononostante, la decisione di continuare la storia trasferendola su una piattaforma di streaming ha trasformato You da prodotto di nicchia a fenomeno di massa, che si è posizionato tra i titoli più visti su Netflix.Gli ultimi 10 episodi sono un giro sulle montagne russe che ci fa rivivere tutte le stagioni precedenti. Finalmente è arrivato il momento per Joe di affrontare davvero tutti i suoi misfatti, ecco perché alcune persone del suo passato tornano a farsi vive con un conto da regolare, ma forse non nel modo in cui gli spettatori si aspettavano.

