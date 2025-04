Il fenomeno del dump-phone | gli smartphone espongono i minori a rischi ma un cellulare fa comodo Alcuni consigli

phone del figlio per un genitore può essere una sfida ardua, ma i telefoni cellulari sono una risorsa preziosa per la comunicazione e l'organizzazione familiare. Non si tratta solo di limitare l’uso degli smartphone, ma anche di trovare strategie che valorizzino le opportunità offerte dalla tecnologia, riducendo al minimo i pericoli.L'articolo Il fenomeno del dump-phone: gli smartphone espongono i minori a rischi, ma un cellulare fa comodo. Alcuni consigli . Leggi su Orizzontescuola.it Gestire l'uso di uno smartdel figlio per un genitore può essere una sfida ardua, ma i telefoni cellulari sono una risorsa preziosa per la comunicazione e l'organizzazione familiare. Non si tratta solo di limitare l’uso degli smart, ma anche di trovare strategie che valorizzino le opportunità offerte dalla tecnologia, riducendo al minimo i pericoli.L'articolo Ildel: gli smart, ma unfa

Approfondimenti da altre fonti

Fenomeno baby gang, “Contro il degrado la famiglia torna protagonista”: la campagna di Fratelli d’Italia - I senatori di Fratelli d'Italia hanno presentato una campagna nazionale dal titolo "Io ti ascolto - Contro il degrado la famiglia torna protagonista" per contrastare e sensibilizzare sul fenomeno della baby gang, che rappresenta solo la punta dell'iceberg del bullismo. L'articolo Fenomeno baby gang, “Contro il degrado la famiglia torna protagonista”: la campagna di Fratelli d’Italia sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Bologna, questore: ‘non semplicemente baby gang, il fenomeno è ancora più grave’ - ''abbiamo a che fare con questioni molto più profonde della stessa criminalità che attengono all'inclusione, al disagio, alla mancata integrazione'' 🔗imolaoggi.it

Curry sbatte sul muro di Houston, Jokic fenomeno ma Denver va ko - Solo 3 punti per il bomber di Golden State, Indiana vince nonostante la super tripla doppia del serbo NEW YORK (STATI UNITI) - Dopo cinque successi di fila, Golden State torna ad assapore il gusto amaro della sconfitta. Nella notte italiana della regular-season dell'Nba, i Warriors cadono in casa pe 🔗ilgiornaleditalia.it