Il coro Ecce Novum interpreta le messe di Schubert e Mozart

In occasione del suo 15esimo anno di attività, il coro Ecce Novum diretto dal Maestro Silvia Biasini, in collaborazione con il coro Quadriclavio di Bologna diretto dal Maestro Lorenzo Bizzarri, eseguiranno, domenica 4 maggio alle 21 nella splendida cornice della Basilica di San Francesco, la

