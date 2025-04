Il Conclave si apre il 7 maggio con la messa Pro eligendo Pontifice

Conclave si terra il 7 maggio, con la messa Pro eligendo Pontifice la mattina stessa. Lo comunica il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, durante un briefing. "Avendo una data iniziano dunque i lavori per l'allestimento della Cappella Sistina" ha detto ancora Bruni che ha specificato che nella riunione di stamattina erano "180 i presenti e poco più di 100 quelli elettori. Ci sono stati 20 interventi. La congregazione è durata fino alle 12.25". I cardinali riuniti nella quinta Congregazione generale nel pre Conclave hanno parlato del caso del cardinale Angelo Becciu "ma ancora non c'è nessuna delibera", ha spiegato il portavoce del Vaticano. Becciu tuttavia, come riportato da Il Tempo, ha fatto un passo indietro e rinunciato a partecipare all'elezione del successore di Papa Francesco. Iltempo.it - Il Conclave si apre il 7 maggio con la messa Pro eligendo Pontifice Leggi su Iltempo.it Ilsi terra il 7, con laProla mattina stessa. Lo comunica il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, durante un briefing. "Avendo una data iniziano dunque i lavori per l'allestimento della Cappella Sistina" ha detto ancora Bruni che ha specificato che nella riunione di stamattina erano "180 i presenti e poco più di 100 quelli elettori. Ci sono stati 20 interventi. La congregazione è durata fino alle 12.25". I cardinali riuniti nella quinta Congregazione generale nel prehanno parlato del caso del cardinale Angelo Becciu "ma ancora non c'è nessuna delibera", ha spiegato il portavoce del Vaticano. Becciu tuttavia, come riportato da Il Tempo, ha fatto un passo indietro e rinunciato a partecipare all'elezione del successore di Papa Francesco.

Se ne parla anche su altri siti

Morte Papa Francesco, oggi l’esposizione della salma fino a venerdì, funerali sabato 26 aprile, conclave tra il 6 e il 10 maggio - Il rito funebre ha luogo di norma almeno tre giorni dopo la morte, per via del periodo di esposizione al pubblico Oggi comincia la tre giorni di esposizione della salma di Papa Francesco, nella Basilica Vaticana. Il corpo defunto del pontefice esposto direttamente nella bara e "non più su un 🔗ilgiornaleditalia.it

Tre mezzi di Ambiente nuovi e più sicuri in servizio a Città Sant'Angelo: a maggio apre l'Ecocentro intercomunale - Nel corso della prima settimana di aprile tutti e tre nuovi mezzi di Ambiente entreranno in servizio a Città Sant’Angelo mentre l’Ecocentro intercomunale di Piana Di Sacco sarà operativo da maggio. Ad annunciarlo sono l’amministrazione comunale e la società che si occupa della raccolta e gestione... 🔗ilpescara.it

Papa Francesco è morto di ictus. Forse sabato i funerali. Conclave entro il 10 maggio - AGI - Papa Francesco è morto. Sua Eminenza, il Cardinal Farrell, ha annunciato con dolore la morte del Pontefice, nella mattinata del 21 aprile, con queste parole: "Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte di nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 il Vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della Sua chiesa. 🔗agi.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Papa Francesco, le news verso il Conclave. C’è la data ufficiale: inizierà il 7 maggio; Il 7 maggio l’inizio del Conclave; La Santa Sede conferma: Il Conclave comincerà il 7 maggio con 133 Cardinali sotto gli ottant'anni - Presiederà il Conclave il cardinale Parolin; Il Conclave inizierà il 7 maggio. Ufficiale la data. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Conclave, c'è la data: inizierà il 7 maggio con la messa Pro eligendo Pontifice - Il Conclave si terra il 7 maggio, con la messa Pro eligendo Pontifice la mattina stessa. Lo comunica il direttore della sala stampa della Santa ... 🔗iltempo.it

Conclave 2025, al via il 7 maggio - Prenderà il via il 7 maggio 2025 il Conclave che decreterà il successore di Papa Francesco al soglio pontificio. Lo hanno decretato i cardinali dopo la ... 🔗lapresse.it

Decisa la data del Conclave: inizierà il 7 Maggio - La data è stata stabilita dalle congregazioni generali dei cardinali. Il 7 maggio inizierà dunque la riunione per l’elezione del nuovo Papa. Da oggi chiusa al pubblico la Cappella Sistina ... 🔗rainews.it