Il Conclave per l’elezione del nuovo Papa inizierà mercoledì 7 maggio

Conclave per l'elezione del nuovo Papa inizierà il prossimo mercoledì 7 maggio. La data è stata stabilita questa mattina dai circa 180 cardinali presenti alla quinta Congregazione generale, secondo quanto riporta Vatican News.

