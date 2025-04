Il Conclave per eleggere il prossimo papa inizierà il 7 maggio

Conclave per eleggere il successore di papa Francesco inizierà il 7 maggio. Quando inizia il ConclaveA farlo sapere è il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. Pochi minuti prima, si era già diffusa la notizia di una. Romatoday.it - Il Conclave per eleggere il prossimo papa inizierà il 7 maggio Leggi su Romatoday.it La congregazione dei cardinali ha deciso: ilperil successore diFrancescoil 7. Quando inizia ilA farlo sapere è il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. Pochi minuti prima, si era già diffusa la notizia di una.

Il prossimo Conclave potrebbe eleggere un papa nero: ecco perché - I centotrentacinque cardinali che si riuniranno presto in conclave per eleggere il successore di papa Francesco vengono in maggioranza dall'Europa, ma meno che in passato. Nella Cappella Sistina infatti entreranno 53 cardinali elettori dal Vecchio Continente, e l'Italia sarà nuovamente il Paese... 🔗today.it

Conclave, c’è la data: ecco quando inizia la riunione dei cardinali per eleggere il nuovo papa - La congregazione generale dei cardinali ha deciso la data di inizio del Conclave, la riunione che porterà all’elezione del nuovo papa dopo la scomparsa di Bergoglio. I lavori inizieranno il 7 maggio. Sarebbero potuti iniziare anche lunedì 5 o martedì 6, ma l’assemblea cardinalizia ha optato per mercoledì «anzitutto per motivi logistici», come reso noto dal Corriere della sera che cita un cardinale. 🔗lettera43.it

Successore Bergoglio, l’unica questione che conta è se il prossimo conclave sarà legittimo o no; sarà eletto un papa o un altro antipapa? - Il vero interrogativo non riguarda il fatto se sarà eletto Parolin, Grech, Zuppi o qualche altro porporato realmente cattolico o puramente gnostico. L’unica domanda impellente e micidiale da porsi è: il prossimo conclave sarà legittimo e nominerà un vero papa, o sarà illegittimo e ci regalerà un alt 🔗ilgiornaleditalia.it

Conclave al via il 7 maggio: ecco quando verrà eletto il nuovo Papa - I cardinali chiamati per l'elezione sono 136: sono eleggibili esclusivamente quelli che non hanno ancora compiuto l'80esimo anno di età ... 🔗msn.com

Conclave, quanti e chi sono i cardinali elettori del nuovo Papa: l'elenco - Sono 135 gli alti prelati che hanno diritto al voto per l'elezione del Pontefice che succederà a Francesco. Due di loro hanno già annunciato la propria defezione per ragioni di salute. L'apertura del ... 🔗tg24.sky.it

Conclave, parte il conto alla rovescia. Cappella Sistina già chiusa: ecco quando è previsto il voto per il nuovo Papa - Cardinali riuniti nell’Aula del Sinodo in Vaticano per la Congregazione generale. Il conclave molto probabilmente potrebbe svolgersi già il prossimo 5 maggio ... 🔗milanofinanza.it