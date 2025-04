Il Conclave inizierà il 7 maggio 2025 | il cardinale Becciu

Conclave per eleggere il nuovo Pontefice inizierà il 7 maggio 2025. L’annuncio è arrivato dalla Sala Stampa della Santa Sede, tramite il direttore Matteo Bruni, durante un briefing con i giornalisti. La mattina del 7 maggio sarà celebrata la Messa “Pro Eligendo Pontifice”, mentre nel pomeriggio si prevede la prima votazione.Conclave 2025: il 7 maggio si aprono le votazioni per il nuovo PapaLa decisione è stata presa durante la Congregazione generale dei cardinali, riunitasi lunedì mattina in Vaticano. All’incontro erano presenti circa 180 porporati, poco più di 100 dei quali aventi diritto di voto. Con la data ormai stabilita, sono iniziati anche i lavori di preparazione: la Cappella Sistina, cuore spirituale e simbolico del Conclave, è stata chiusa al pubblico già dal 28 aprile. Notizieaudaci.it - Il Conclave inizierà il 7 maggio 2025: il cardinale Becciu Leggi su Notizieaudaci.it I cardinali si preparano: congregazioni in corsoIl Vaticano ha ufficializzato la data tanto attesa: ilper eleggere il nuovo Ponteficeil 7. L’annuncio è arrivato dalla Sala Stampa della Santa Sede, tramite il direttore Matteo Bruni, durante un briefing con i giornalisti. La mattina del 7sarà celebrata la Messa “Pro Eligendo Pontifice”, mentre nel pomeriggio si prevede la prima votazione.: il 7si aprono le votazioni per il nuovo PapaLa decisione è stata presa durante la Congregazione generale dei cardinali, riunitasi lunedì mattina in Vaticano. All’incontro erano presenti circa 180 porporati, poco più di 100 dei quali aventi diritto di voto. Con la data ormai stabilita, sono iniziati anche i lavori di preparazione: la Cappella Sistina, cuore spirituale e simbolico del, è stata chiusa al pubblico già dal 28 aprile.

Ne parlano su altre fonti

Il Conclave per eleggere il prossimo papa inizierà il 7 maggio - La congregazione dei cardinali ha deciso: il Conclave per eleggere il successore di papa Francesco inizierà il 7 maggio. Quando inizia il Conclave A farlo sapere è il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. Pochi minuti prima, si era già diffusa la notizia di una... 🔗romatoday.it

E’ ufficiale: il Conclave inizierà il 7 maggio. Il più breve durò 10 ore, il più lungo 2 anni - Inizierà il 7 maggio il Conclave per l’elezione del nuovo Papa. Lo ha riferito il portavoce vaticano spiegando che stamani alla quinta Congregazione generale erano presenti oltre 180 cardinali. Gli elettori sono poco più di un centinaio. Ventidue gli interventi. I cardinali si sono riuniti oggi nell’Aula del Sinodo in Vaticano per la Congregazione generale ed hanno ufficializzato la data. I porporati sono arrivati oggi a Roma da tutto il mondo. 🔗secoloditalia.it

Il Conclave per eleggere il nuovo Papa inizierà mercoledì 7 maggio | Dai cardinali nessuna delibera sul caso Becciu - Dal 28 aprile chiude al pubblico della Cappella Sistina. Tagle, Mamberti e Marx sorteggiati per coadiuvare il camerlengo 🔗tgcom24.mediaset.it

Su questo argomento da altre fonti

Il conclave inizierà il 7 maggio; Il Conclave inizierà il 7 maggio. Ufficiale la data; Papa Francesco, c’è la data ufficiale del Conclave: inizierà il 7 maggio. Becciu verso la rinuncia; Il Conclave inizierà il 7 maggio prossimo / Chiesa / Home. 🔗Se ne parla anche su altri siti