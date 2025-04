Il conclave inizierà il 7 maggio

Il conclave inizierà il 7 maggio prossimo. La decisione è stata assunta dalle congregazioni generali dei cardinali che si sono riunite questa mattina. Si terrà, come previsto, nella Cappella Sistina. Prenderanno parte all'elezione del nuovo Papa 133 cardinali sui 135 previsti. L'organizzazione è già iniziata. I cardinali dovranno "uscire" letteralmente dal momento per entrare, dal.

Decisa la data del Conclave per eleggere il nuovo Papa: “Inizierà il 7 maggio” - Inizierà mercoledì 7 maggio il Conclave per eleggere il nuovo Papa: è quanto scrive l’agenzia Reuters citando una fonte vaticana di alto livello. La decisione è stata presa dalle congregazioni generali dei cardinali al termine della riunione convocata nella mattinata di lunedì 28 aprile. “C’è la data del conclave, sarà comunicata” ha dichiarato il cardinale Giuseppe Versaldi al termine della riunione. 🔗tpi.it

Il Conclave per eleggere il successore di Papa Francesco inizierà il 7 maggio - Il conclave per scegliere il successore di Papa Francesco comincerà il 7 maggio. La decisione è stata presa durante la riunione delle congregazioni generali dei cardinali, svoltasi il 28 aprile. Gli elettori si preparano a stabilirsi, fra una settimana, nella Casa Santa Marta, l’albergo vaticano che ospita i cardinali durante il Conclave. La congregazione dei cardinali è ora al lavoro per definire la “conveniente sistemazione” degli elettori, come previsto, mentre l’organizzazione pratica è l’ultimo problema rimasto in sospeso, indicando che l’elezione è ormai imminente. 🔗laprimapagina.it

Il Conclave inizierà il 7 maggio - Il Conclave che dovrà eleggere il nuovo Papa della Chiesa cattolica comincerà il 7 maggio. Notizia in aggiornamento L'articolo Il Conclave inizierà il 7 maggio proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗ilfattoquotidiano.it

