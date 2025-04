Il Conclave dalla lettera ai Cardinali fino all’Habemus Papam | come funziona l’elezione del nuovo Papa?

Cardinali chiusi nella Cappella Sistina a decidere il nuovo capo della Chiesa cattolica. Tre scrutatori e molteplici elezioni che non raggiungeranno il numero minimo di voti necessario per eleggere il nuovo Pontefice. Ciò che non tutti sanno è che all'interno del Conclave sono numerosi i riti e le tradizioni da seguire prima della famosa fumata biancaL'articolo Il Conclave dalla lettera ai Cardinali fino all’Habemus Papam: come funziona l’elezione del nuovo Papa? proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Il Conclave dalla lettera ai Cardinali fino all’Habemus Papam: come funziona l’elezione del nuovo Papa? Leggi su Ildifforme.it Poco più di un centinaio dichiusi nella Cappella Sistina a decidere ilcapo della Chiesa cattolica. Tre scrutatori e molteplici elezioni che non raggiungeranno il numero minimo di voti necessario per eleggere ilPontefice. Ciò che non tutti sanno è che all'interno delsono numerosi i riti e le tradizioni da seguire prima della famosa fumata biancaL'articolo Ilaidel? proviene da Il Difforme.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Il Conclave dalla lettera ai Cardinali fino all’Habemus Papam: come funziona l’elezione del nuovo Papa? - Poco più di un centinaio di cardinali chiusi nella Cappella Sistina a decidere il nuovo capo della Chiesa cattolica. Tre scrutatori e molteplici elezioni che non raggiungeranno il numero minimo di voti necessario per eleggere il nuovo Pontefice. Ciò che non tutti sanno è che all'interno del Conclave sono numerosi i riti e le tradizioni da seguire prima della famosa fumata bianca L'articolo Il Conclave dalla lettera ai Cardinali fino all’Habemus Papam: come funziona l’elezione del nuovo Papa? proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Il Conclave è già iniziato: più di 80 cardinali a Roma, riunioni e incontri - Sono già più di 80 i cardinali che si trovano oggi in Vaticano: la stima è stata diffusa dalla sala stampa della Santa Sede, con riferimento ai porporati che hanno partecipato al rito della traslazione della salma di papa Francesco oppure presenti all'interno della basilica di San Pietro. Ieri, alla prima congregazione generale dei cardinali dopo il decesso del pontefice hanno preso parte circa 60 porporati. 🔗iltempo.it

Morte Papa Francesco, oggi l’esposizione della salma fino a venerdì, funerali sabato 26 aprile, conclave tra il 6 e il 10 maggio - Il rito funebre ha luogo di norma almeno tre giorni dopo la morte, per via del periodo di esposizione al pubblico Oggi comincia la tre giorni di esposizione della salma di Papa Francesco, nella Basilica Vaticana. Il corpo defunto del pontefice esposto direttamente nella bara e "non più su un 🔗ilgiornaleditalia.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Il Conclave: come funziona, quali sono le tappe, chi vi partecipa; Il Conclave e il giallo Becciu, spuntano due lettere firmate dal Papa per escluderlo. Lui tira dritto: «Mi disse che potevo partecipare; Conclave, il cardinale Grech: «Si può ritrovare l'unità senza essere omologati, è lo spirito del Sinodo»; Lo stop a Becciu di Francesco, ecco le mosse per escluderlo. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Conclave: cos'è, come funziona, come viene eletto il Papa, quali sono i cardinali che voteranno e perché c'è la fumata bianca - Niente cellulari, né pc, né tv, vietata anche la lettura di quotidiani. Finestre rigorosamente chiuse in Sistina. Per i cardinali che entreranno in Conclave (133 su 135 con diritto ... 🔗ilmessaggero.it

Cos'è il Conclave, come funziona e chi sono i cardinali che eleggono il Papa - Quali sono i favoriti al Soglio di Pietro, da dove arrivano i porporati e cosa succede nel segreto della Cappella Sistina: tutto quello che c’è da sapere ... 🔗repubblica.it

Conclave per eleggere il nuovo Papa, oggi l'arrivo dei cardinali a Roma e la data esatta - Da oggi - 28 apirle - si comincia a lavorare per il Conclave: la quinta congregazione generale dei cardinali stabilirà la data definitiva. Fernando Filoni, il cardinale ... 🔗ilmattino.it