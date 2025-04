Il Conclave comincerà il 7 maggio sarà presieduto da Parolin Becciu pronto al passo indietro

Conclave comincerà il 7 maggio e sarà presieduto dal cardinale Pietro Parolin. Lo ha confermato il direttore della sala stampa della Santa Sede. Sia il cardinale decano Giovanni Battista Re che il vice decano Leonardo Sandri hanno infatti più di 80 anni. La messa Pro eligendo Pontifice prevista per il 7 mattina sarà presieduta dal cardinale Re. Nei giorni scorsi la Santa Sede aveva comunicato che la Cappella Sistina da oggi è chiusa al pubblico "per le esigenze del Conclave". "Sono parimenti sospese tutte le visite ai Giardini Vaticani e alla Necropoli della Via Triumphalis". Alla Congregazione dei cardinali di stamani, durata circa 3 ore e mezza (dalle 9 alle 12:25) erano presenti 180 cardinali, 110 quelli elettori, ha riferito il direttore della sala stampa della Santa Sede Matteo Bruni. Agi.it - Il Conclave comincerà il 7 maggio, sarà presieduto da Parolin. Becciu pronto al passo indietro Leggi su Agi.it AGI - Ilil 7dal cardinale Pietro. Lo ha confermato il direttore della sala stampa della Santa Sede. Sia il cardinale decano Giovanni Battista Re che il vice decano Leonardo Sandri hanno infatti più di 80 anni. La messa Pro eligendo Pontifice prevista per il 7 mattinapresieduta dal cardinale Re. Nei giorni scorsi la Santa Sede aveva comunicato che la Cappella Sistina da oggi è chiusa al pubblico "per le esigenze del". "Sono parimenti sospese tutte le visite ai Giardini Vaticani e alla Necropoli della Via Triumphalis". Alla Congregazione dei cardinali di stamani, durata circa 3 ore e mezza (dalle 9 alle 12:25) erano presenti 180 cardinali, 110 quelli elettori, ha riferito il direttore della sala stampa della Santa Sede Matteo Bruni.

