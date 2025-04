Il Conclave al via il 7 maggio | l’annuncio

Conclave inizierà il 7 maggio: l’annuncio della data è arrivato nella mattinata odierna a seguito della quinta congregazione generale tenutasi in Vaticano alla quale hanno partecipato 180 cardinali.Conclave inizierà il 7 maggio: la prima votazioneLa prima votazione si terrà nel pomeriggio del 7 maggio, con la quale si arriverà all’elezione del nuovo Papa, successore di Bergoglio scomparso il 21 aprile. Secondo quanto riporta la Costituzione, il Conclave inizia tra il quindicesimo e il ventesimo giorno dalla morte del Papa, dopo i Novendiali, i nove giorni di celebrazioni in suffragio del Pontefice defunto. Più nel dettaglio, dal momento in cui la Sede Apostolica è legittimamente vacante, i cardinali elettori presenti devono attendere per quindici giorni interi gli assenti, fino a un massimo di venti giorni, se ci sono motivi gravi. Metropolitanmagazine.it - Il Conclave, al via il 7 maggio: l’annuncio Leggi su Metropolitanmagazine.it Ilinizierà il 7della data è arrivato nella mattinata odierna a seguito della quinta congregazione generale tenutasi in Vaticano alla quale hanno partecipato 180 cardinali.inizierà il 7: la prima votazioneLa prima votazione si terrà nel pomeriggio del 7, con la quale si arriverà all’elezione del nuovo Papa, successore di Bergoglio scomparso il 21 aprile. Secondo quanto riporta la Costituzione, ilinizia tra il quindicesimo e il ventesimo giorno dalla morte del Papa, dopo i Novendiali, i nove giorni di celebrazioni in suffragio del Pontefice defunto. Più nel dettaglio, dal momento in cui la Sede Apostolica è legittimamente vacante, i cardinali elettori presenti devono attendere per quindici giorni interi gli assenti, fino a un massimo di venti giorni, se ci sono motivi gravi.

