Il compleanno di Ilary Blasi | festa a sorpresa tra fiori e palloncini

Ilary Blasi, nata il 28 aprile 1981, oggi compie 44 anni. La produzione di The Couple, il reality che la vede al timone, le ha fatto una sorpresa. Leggi su Fanpage.it , nata il 28 aprile 1981, oggi compie 44 anni. La produzione di The Couple, il reality che la vede al timone, le ha fatto una

Su altri siti se ne discute

Ilary Blasi con reggiseno e scarpe di cristalli: la dolce foto di coppia per il compleanno di Bastian - Oggi Bastian Muller compie 38 anni e Ilary Blasi ne ha approfittato per fargli una dolce dedica social: ecco cosa ha indossato nella foto di coppia.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Ilary Blasi, arriva la dolce dedica per il compleanno di Bastian Muller - Ilary Blasi posta una dolce dedica per il compleanno del compagno Bastian Muller: ecco le parole della conduttrice L'articolo Ilary Blasi, arriva la dolce dedica per il compleanno di Bastian Muller proviene da Novella 2000. 🔗novella2000.it

Albergo Angela batte Ilary Blasi: partenza tiepida per The Couple, il nuovo reality di Canale5 mentre Ulisse festeggia (anche il compleanno del conduttore) - Albergo Angela batte Ilary Blasi. Il programma culturale di Rai1 supera il nuovo reality game di Canale 5. Lunedì 7 aprile “Ulisse” ha incollato allo schermo 2.843.000 spettatori con il 17,4% di share mentre “The Couple – Una vittoria per due”, dalle 21.36 alle 1.23, ha ottenuto 2.234.000 spettatori con il 18,6%. Una partenza tiepida per il nuovo titolo della rete ammiraglia del biscione, considerando il battage pubblicitario, l’effetto curiosità e l’assenza su Rai1 di una fiction di punta. 🔗ilfattoquotidiano.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Il compleanno di Ilary Blasi: festa a sorpresa tra fiori e palloncini; Ilary Blasi grande assente al compleanno di Michelle Hunziker: cosa ha fatto e con chi; Michelle Hunziker e Ilary Blasi hanno litigato? L’assenza al party di compleanno fa discutere; Michelle Hunziker, l'amica Ilary Blasi grande assente alla festa di compleanno. Dov'era e con chi. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Ilary Blasi compie 44 anni: dai 16 rigatoni all'ex palestra di Totti, tutto sulla sua dieta e gli allenamenti - Passa il tempo ma la conduttrice sembra ancora la ragazzina di Passaparola. Il suo segreto di bellezza? La costanza ... 🔗corrieredellosport.it

Ilary Blasi festeggia il compleanno, gli speciali auguri della figlia e la foto inedita - Ilary Blasi oggi, 28 aprile, festeggia 44 anni. E per il giorno del suo compleanno sua figlia, Chanel Totti, e il suo fidanzato, Bastian Muller, le hanno dedicato dolcissime parole d'amore. 🔗today.it

I 44 anni di Ilary Blasi tra palestra in casa, trekking, yoga e dieta equilibrata - È il compleanno di Ilary Blasi oggi: compie 44 anni e li festeggia con un fisico al top. Scopri i segreti della forma perfetta della conduttrice di The Couple. 🔗gazzetta.it