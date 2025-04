Il Como Women cade 4-0 in casa contro la Lazio

Si è giocato allo Stadio Ferruccio di Seregno il match tra Como Women e Lazio, valido per l'ottava giornata di ritorno della Poule Salvezza di Serie A femminile eBay. Il match è terminato 4-0 a favore della Lazio con la tripletta di Le Bihan e la rete di Piemonte. Le ragazze di Stefano

Il Como Women cade 4-0 in casa contro la Lazio

Pulisic-Reijnders ribaltano il match: il Como cade 2 a 1 a San Siro - Il Como scende in campo al "Meazza" con l’obiettivo di continuare a lottare per la salvezza, ma affronta un Milan in un momento di grande tensione, a caccia disperata di punti per la qualificazione alla Champions League. La partita inizia con il Milan che, come da copione, parte forte... 🔗quicomo.it

Como Women-Lazio riprogrammata a domenica 27 aprile alle 12.30 - "Anche la Serie A Femminile, accogliendo l’invito del Presidente del CONI a sospendere ogni evento sportivo in programma sabato 26 aprile 2025, in segno di rispetto per le esequie del Santo Padre Francesco, osserverà un giorno di lutto. Como Women comunica quindi che la gara inizialmente in... 🔗quicomo.it

Mercury/13 e Como Women incontrano gli studenti dell’Università Cattolica - Per la prima volta davanti a una classe internazionale di studenti provenienti da USA, Canada, Germania, Venezuela, Grecia, Paesi Bassi e Tunisia, Mercury/13 e Como Women hanno raccontato un esempio ... 🔗calciofemminileitaliano.it

WOMEN | Como - Lazio, dove seguire il match in tv e streaming - Archiviata la vittoria col Napoli, la Lazio Women è pronta a tornare in campo. La prossima sfida sarà uno scontro diretto per blindare la vetta, le capitoline affronteranno il Como in trasferta. La ... 🔗lalaziosiamonoi.it