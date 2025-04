Il clima di Rimini non è affatto male la città guadagna ancora posizioni | è al 13 posto in Italia

clima di Rimini non è poi così male. A certificarlo è la classifica delle città con il miglior clima d’Italia, elaborata dal Sole 24 Ore su dati rilevati e validati da 3B Meteo. Se anche quest’anno Bari è in vetta alla classifica con il miglior clima in Italia, Rimini si piazza al 13° posto e. Riminitoday.it - Il clima di Rimini non è affatto male, la città guadagna ancora posizioni: è al 13° posto in Italia Leggi su Riminitoday.it Ildinon è poi così. A certificarlo è la classifica dellecon il migliord’, elaborata dal Sole 24 Ore su dati rilevati e validati da 3B Meteo. Se anche quest’anno Bari è in vetta alla classifica con il migliorinsi piazza al 13°e.

