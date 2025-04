Il centrosinistra senza PD sogna Domenico Di Vito sindaco di Orta Nova

Orta Nova Mi Piace', 'Orta Nova Democratica' e 'Orta Nova x Tutti' sostengono la candidatura a sindaco di Domenico Di Vito, ingegnere, dipendente di Acquedotto Pugliese, già consigliere comunale, conoscitore delle dinamiche sociali, economiche e amministrative della città dei Cinque. Foggiatoday.it - Il centrosinistra senza PD sogna Domenico Di Vito sindaco di Orta Nova Leggi su Foggiatoday.it Tre liste 'Mi Piace', 'Democratica' e 'x Tutti' sostengono la candidatura adiDi, ingegnere, dipendente di Acquedotto Pugliese, già consigliere comunale, conoscitore delle dinamiche sociali, economiche e amministrative della città dei Cinque.

