Il cardinale credeva che Casa Santa Marta fosse gratis e ha svuotato il minibar dei liquori Poi è arrivato il conto

Santa Marta fosse gratis. Ma arriva la fattura, e visto che il frigo bar è stato svuotato dei liquori mignon, pure quelli finiscono sul conto del disappunto. È un racconto divertente e umano quello che l’arcivescovo in pensione Anselmo Guido Pecorari, 79 anni, mantovano, fa a Fabrizio Caccia sul Corriere della Sera, mentre è attovagliato davanti a birra e panino. Un pranzo “leggero”, dice, dopo che “ieri sera col mio amico cardinale Mario Zenari, veronese, nunzio apostolico in Siria, siamo stati al ristorante La Taverna, all’angolo tra via Candia e via Tunisi e ci siamo spazzolati degli ottimi carciofi alla romana che non vi dico. Ilfattoquotidiano.it - “Il cardinale credeva che Casa Santa Marta fosse gratis e ha svuotato il minibar dei liquori. Poi è arrivato il conto” Leggi su Ilfattoquotidiano.it Il dietro le quinte dei giorni che precedono il Conclave, tra uscite cardinalizie e giorni routine fino alla chiusura in Cappella Sistina per l’elezione del nuovo Papa. I carciofi alla romana, le partite di tennis del porporato che non sa gestire la sconfitta perché “odia perdere” e la convinzione che l’alloggio a. Ma arriva la fattura, e visto che il frigo bar è statodeimignon, pure quelli finiscono suldel disappunto. È un racdivertente e umano quello che l’arcivescovo in pensione Anselmo Guido Pecorari, 79 anni, mantovano, fa a Fabrizio Caccia sul Corriere della Sera, mentre è attovagliato davanti a birra e panino. Un pranzo “leggero”, dice, dopo che “ieri sera col mio amicoMario Zenari, veronese, nunzio apostolico in Siria, siamo stati al ristorante La Taverna, all’angolo tra via Candia e via Tunisi e ci siamo spazzolati degli ottimi carciofi alla romana che non vi dico.

Cosa riportano altre fonti

Furti in casa a Santa Sofia, si teme una banda - Furti e vandalismi colpiscono da settimane Santa Sofia e in paese comincia a serpeggiare la paura. L’ultimo episodio, il più grave in ordine di tempo, si è verificato nelle abitazioni delle famiglie Campacci-Leoni e Stefanelli-Salvadorini, messe a soqquadro nella prima serata di venerdì 14 febbraio. Siamo nel rione Borgo, in un edificio a due piani dei primi del ‘900, tra le vie Luciano Greggi e piazza Gentili, a fianco del parco Guelfo Zamboni e del parcheggio del Vallino. 🔗ilrestodelcarlino.it

Terribile incendio a Palermo, a fuoco la casa dell’ex sottosegretario Cardinale - Un violentissimo incendio ha devastato stamani l’appartamento al quarto e ultimo piano di un palazzo situato tra via Quintino Sella e via Libertà, nel cuore di Palermo. La residenza, di proprietà dell’ex sottosegretario alla Salute Elio Cardinale e della moglie, l’ex magistrato Annamaria Palma, è stata distrutta quasi completamente dal rogo che, nonostante gli interventi tempestivi, continua a bruciare. 🔗thesocialpost.it

Palermo, incendio in casa ex sottosegretario Cardinale. La moglie: “Abbiamo perso tutto” – Video - (Adnkronos) – Sono state circoscritte le fiamme nell’appartamento devastato da un incendio divampato oggi al quarto e ultimo piano di… L'articolo Palermo, incendio in casa ex sottosegretario Cardinale. La moglie: “Abbiamo perso tutto” – Video proviene da Quotidiano Rosso di Sera. 🔗rossodisera.eu

Su questo argomento da altre fonti

Le dimore: Gianicolo Vaticano, Santa Marta, dove vivono i cardinali; Papa Francesco, morto per ictus e collasso cardiaco. Offerta mia sofferenza per la pace; Fu la Madonna ad indicare a Papa Francesco la tomba/ Il retroscena svelato dal cardinale Makrickas. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Apposti i sigilli a Casa Santa Marta e al terzo piano del Palazzo Apostolico - L'applicazione dei sigilli c'è stata dopo la constatazione della morte di Papa Francesco. Il rito è stato presieduto dal cardinale Kevin Joseph Farrell, Camerlengo di Santa Romana Chiesa ed è durato ... 🔗msn.com

Papa, cardinal Makrickas: così ha scelto la tomba a Santa Maria Maggiore - C’è da credere che lo spirito di Francesco si sentirà più a suo agio quando le spoglie mortali dell’ultimo Papa raggiungeranno il sagrato di Santa Maria Maggiore… Leggi ... 🔗informazione.it

“Fu la Madonna ad indicare a Papa Francesco la tomba”/ Il retroscena svelato dal cardinale Makrickas - Il cardinale Makrickas e il retroscena su Papa Francesco: la tomba a Santa Maria Maggiore fu indicata dalla Madonna ... 🔗ilsussidiario.net