Ilfoglio.it - Il Canada va alle urne con i liberali in vantaggio

In quella che è stata definita come una delle elezioni più importanti nel paese, ilvaper eleggere il nuovo primo ministro, in un confronto che non vedrà la figura di Justin Trudeau come front-runner del partito liberale per la prima volta dal 2011. A contendersi la maggioranza, Pierre Poilievre, leader dei conservatori, e Mark Carney, appena insediatosi come premier dopo le dimissioni di Trudeau e capo della formazione dei. Secondo gli ultimi sondaggi di CBC, l’emittente pubblica canadese, ihanno il 70 per cento di chance di ottenere una maggioranza assoluta e il 19 per cento di una maggioranza relativa. Per i conservatori, invece, solo il 10 per cento di possibilità di una maggioranza relativa. Un cambiamento storico nei rapporti di forza dei due partiti, dato che a gennaio i conservatori sembravano avviarsi a un’elezione che li avrebbe rivisti facilmente tornare al potere dopo dieci anni di opposizione; in mezzo, però, l’inizio della guerra commerciale di Donald Trump contro il, i dazi e le possibilità vagheggiate di rendere Ottawa il cinquantunesimo stato dell’Unione, che hanno indebolito molto la campagna conservatrice.