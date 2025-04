Il Canada al voto partecipazione record per l' effetto Trump

Canada vota per l'elezione anticipata dei nuovi membri del Parlamento federale che, secondo gli ultimi sondaggi, vedranno il Partito Liberale del primo ministro Mark Joseph Carney (centrosinistra) e i Conservatori di Pierre Poilievre contendersi la vittoria. Elezioni che si svolgono in un clima di forti tensioni con gli Stati uniti per le restrizioni commerciali sui beni canadesi imposte dal presidente Usa Donald Trump e la sua provocatoria proposta di annettere il Canada come 51esimo stato dell'unione. I primi sondaggi di gennaio mostravano i Liberali in svantaggio rispetto ai Conservatori di oltre 20 punti, ma "l'effetto Trump" ha cambiato lo scenario. Un recente sondaggio di Leger Marketing ha collocato i Liberali al 43% dei consensi, di poco avanti ai Conservatori (39%), con Carney in vantaggio di 10 punti come primo ministro preferito.

Trump, terremoto continuo: "Potrei rivedere la mia decisione". Piegato anche il Canada a tempo record? - Clamorosi colpi di scena, l'uno dopo l'altro. Donald Trump incontenibile. Ora il presidente americano ha aperto alla possibilità di rivedere il raddoppio dei dazi su alluminio e acciaio canadesi - annunciato in giornata - dopo quanto detto dal premier dell'Ontario, Doug Ford, il quale ha fatto sapere di voler sospendere le tariffe del 25% sull'elettricità fornita a tre stati americani. Una mossa che potrebbe segnare una distensione nei rapporti commerciali tra i due paesi, dopo un'escalation di minacce reciproche. 🔗liberoquotidiano.it

