Il campione di poker Enrico Camosci nel mirino del Fisco | Vincite non dichiarate

Enrico Camosci, 31 anni, bolognese, è stato sottoposto a una verifica fiscale dalla Guardia di Finanza di Bologna. Considerato uno dei migliori giocatori al mondo di poker live, non avrebbe dichiarato le proprie Vincite al Fisco italiano. La ricostruzione della sua posizione, preventivamente condivisa con la locale Agenzia delle Entrate e da cui è successivamente scaturita la denuncia per omessa dichiarazione, è stata fatta anche attraverso la ricerca di informazioni sui siti specializzati e sui social, consentendo di recuperare a tassazione oltre 1,5 milioni di euro di redditi da lavoro autonomo, derivanti dall’attività sportiva svolta in forma abituale e professionale al di fuori dell’Unione Europea.Camosci vive attualmente a Malta, ma quello che gli viene constatato è relativo alle Vincite incassate dalla metà del 2019 al 2023, quando era residente a Bologna. Ilfattoquotidiano.it - Il campione di poker Enrico Camosci nel mirino del Fisco: “Vincite non dichiarate” Leggi su Ilfattoquotidiano.it , 31 anni, bolognese, è stato sottoposto a una verifica fiscale dalla Guardia di Finanza di Bologna. Considerato uno dei migliori giocatori al mondo dilive, non avrebbe dichiarato le propriealitaliano. La ricostruzione della sua posizione, preventivamente condivisa con la locale Agenzia delle Entrate e da cui è successivamente scaturita la denuncia per omessa dichiarazione, è stata fatta anche attraverso la ricerca di informazioni sui siti specializzati e sui social, consentendo di recuperare a tassazione oltre 1,5 milioni di euro di redditi da lavoro autonomo, derivanti dall’attività sportiva svolta in forma abituale e professionale al di fuori dell’Unione Europea.vive attualmente a Malta, ma quello che gli viene constatato è relativo alleincassate dalla metà del 2019 al 2023, quando era residente a Bologna.

