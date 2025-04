Il calo dei tassi spinge i mutui Il fisso resta ancora più conveniente

calo dei tassi di interesse iniziato già lo scorso anno dopo i tagli della Bce. Le sette riduzioni del costo del denaro decise da Francoforte a partire da giugno 2024 hanno avuto un impatto significativo soprattutto sui mutui a tasso variabile, che hanno visto il TAN (Tasso Annuo Nominale) medio calare di oltre un punto percentuale rispetto a 12 mesi fa. Se a marzo dello scorso anno il TAN medio dei finanziamenti a tasso variabile a 20 e 30 anni si attestava al 4,84%, il mese scorso secondo i dati dell’Osservatorio di mutuiOnline.it il valore si è fermato al 3,69% in media: ciò si traduce in una rata mensile fino a 86 euro più leggera rispetto a 12 mesi fa nel caso di un mutuo a 20 anni da 140. Quotidiano.net - Il calo dei tassi spinge i mutui. Il fisso resta ancora più conveniente Leggi su Quotidiano.net NEI PRIMI tre mesi del 2025 il settore dei finanziamenti per l’acquisto della casa si è confermato in salute, sulla scia del sensibiledeidi interesse iniziato già lo scorso anno dopo i tagli della Bce. Le sette riduzioni del costo del denaro decise da Francoforte a partire da giugno 2024 hanno avuto un impatto significativo soprattutto suia tasso variabile, che hanno visto il TAN (Tasso Annuo Nominale) medio calare di oltre un punto percentuale rispetto a 12 mesi fa. Se a marzo dello scorso anno il TAN medio dei finanziamenti a tasso variabile a 20 e 30 anni si attestava al 4,84%, il mese scorso secondo i dati dell’Osservatorio diOnline.it il valore si è fermato al 3,69% in media: ciò si traduce in una rata mensile fino a 86 euro più leggera rispetto a 12 mesi fa nel caso di un mutuo a 20 anni da 140.

Su questo argomento da altre fonti

Abi,a gennaio prosegue calo dei tassi sui mutui, al 3,09 - A gennaio cala ancora il tasso medio applicato dalle banche ai nuovi mutui. Come emerge dal rapporto mensile Abi è sceso al 3,09% dal 3,11% del mese precedente e dal 4,42% di dicembre 2023; Il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese è sceso al 4,20% dal 4,40% del mese precedente e dal 5,45% di dicembre 2023. 🔗quotidiano.net

Abi,a gennaio prosegue calo dei tassi sui mutui, al 3,09 - A gennaio cala ancora il tasso medio applicato dalle banche ai nuovi mutui. Come emerge dal rapporto mensile Abi è sceso al 3,09% dal 3,11% del mese precedente e dal 4,42% di dicembre 2023; Il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese è sceso al 4,20% dal 4,40% del mese precedente e dal 5,45% di dicembre 2023. 🔗quotidiano.net

Tassi di interesse sui mutui in calo, Bankitalia conferma la discesa - Bankitalia ha diffuso il rapporto Banche e moneta, nel quale sono presenti i dati sui prestiti di gennaio 2025. La banca centrale conferma che i principali indicatori del costo dei prestiti nel nostro Paese sono quasi tutti in discesa, con la significativa eccezione del credito al consumo, che va in controtendenza. Confermata anche la ripresa dei prestiti di tutte le tipologie e dei depositi e il calo repentino delle obbligazioni emesse. 🔗quifinanza.it

Ne parlano su altre fonti

La crisi tedesca spinge la BCE verso un nuovo taglio dei tassi; Tassi di interesse in calo: sui mutui prima casa al 3,28% a ottobre; Mutui, dopo il taglio dei tassi rate variabili in calo ma il fisso conviene ancora: i dati; Il ribasso dei tassi spinge i mutui casa: nuovo taglio Bce a dicembre?. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Il calo dei tassi spinge i mutui. Il fisso resta ancora più conveniente - RATE MENSILI PIÙ LEGGERE Se a marzo 2024 il TAN medio dei mutui a tasso variabile a 20 e 30 anni si attestava al 4,84%, il mese scorso il valore si è fermato al 3,69%: ciò si traduce in una rata mensi ... 🔗quotidiano.net

Tassi in calo per i mutui a marzo 2025 - A marzo, il tasso medio sulle nuove operazioni per l’acquisto di abitazioni è sceso al 3,14%, in calo rispetto al 3,18% di febbraio. E il trend è destinato a proseguire. 🔗mutuionline.it

Come fare per abbassare la rata del mutuo? - Come possiamo abbassare la rata del mutuo? Mentre la crisi economica persiste, scopriamo come alleggerire la pressione sulla casa. 🔗money.it