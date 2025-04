Il Cagliari vince in casa del Verona | Pavoletti e Deiola avvicinano Nicola alla salvezza

Cagliari vince per 2-0 in casa del Verona nella 34esima giornata di Serie A e conquista tre punti pesantissimi in chiave salvezza. Decidono. Leggi su Calciomercato.com Ilper 2-0 indelnella 34esima giornata di Serie A e conquista tre punti pesantissimi in chiave. Decidono.

Inter-Cagliari 3-1, i neroazzurri riallungano in testa alla Serie A. La Juventus vince in casa - Oggi si sono giocati tre anticipi validi per la 32ma giornata della Serie A. L’Inter ha sconfitto il Cagliari per 3-1 di fronte al proprio pubblico di San Siro: Arnautovic e Lautaro Martinez hanno lanciato i Campioni d’Italia nei primi ventisei minuti, Piccoli ha accorciato le distanze in avvio di ripresa ma Bisseck ha fissato il risultato al 55?. Gli uomini di Inzaghi allungano in testa alla classifica generale con sei punti di vantaggio sul Napoli, che sarà chiamato a rispondere contro l’Empoli. 🔗oasport.it

Verona Cagliari, sfida decisiva: chi vince ha le mani sulla salvezza; le mosse di Zanetti e Nicola - Verona Cagliari, sfida chiave per la salvezza: chi vince è sempre più vicina alla permanenza in Serie A: le mosse dei due tecnici Verona e Cagliari affrontano stasera una partita cruciale per la salvezza, con entrambe le squadre in un buon margine sopra la zona retrocessione, rispettivamente a +7 e +5 punti. Tuttavia, entrambi sono […] 🔗calcionews24.com

Il Verona vince per 1-0 in casa dell’Udinese. Bonny pareggia contro il Monza nel finale - Duda regala la vittoria al Verona e ferma l'Udinese in Friuli. Il Monza torna a fare punti dopo tre sconfitte consecutive ma viene fermato nel finale dal Bonny che porta la partita sull'1-1.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Verona-Cagliari 0-2, le pagelle: Pavoletti cuore e anima, Adopo è ovunque - Il Cagliari vince a Verona 2-0 grazie a capitan Pavoletti e Deiola: le nostre pagelle dopo la sfida del Bentegodi ... 🔗cagliaripad.it

Verona-Cagliari 0-2: Pavoletti torna titolare e segna il gol decisivo, poi Deiola. Scatto salvezza per i rossoblù - L'attaccante, per la prima volta dal 1' per la squalifica di Piccoli, si fa trovare pronto e segna un gol pesantissimo. Poi il centrocampista la chiude nel recupero. Per i veneti sabato c'è l'Inter a ... 🔗corriere.it

Verona-Cagliari 0-2: il tabellino - Verona-Cagliari 0-2 Marcatori: 30` p.t. Pavoletti, 43` s.t. Deiola VERONA (3-4-1-2): Montipò; Ghilardi, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Serdar (dal 30` s.t. Livra. 🔗calciomercato.com