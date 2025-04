Il Cagliari batte il Verona e si avvicina alla salvezza

Cagliari di Nicola vince per 2-0 in casa dell'Hellas Verona e si avvicina sensibilmente alla salvezza. L'eroe della serata è Pavoletti, ancora una volta autore di una rete preziosa per il destino della formazione sarda, mentre il raddoppio lo realizza nel finale il neoentrato Deiola. In generale, al Bentegodi va in scena una partita a tratti intensa, ma con ben poca qualità: si avverte, infatti, il peso dei punti in palio e, di conseguenza, abbondano gli errori tecnici, soprattutto tra le fila del Verona (spesso fischiato ad ogni palla persa). Entrambe le squadre non giocano bene, ma il Cagliari si porta a casa i tre punti con merito, grazie all'ottimo primo terzo di gara. Nel primo tempo si fa preferire la formazione sarda sul piano dell'approccio, rispetto ad un Verona poco concreto. Agi.it - Il Cagliari batte il Verona e si avvicina alla salvezza Leggi su Agi.it AGI - Ildi Nicola vince per 2-0 in casa dell'Hellase sisensibilmente. L'eroe della serata è Pavoletti, ancora una volta autore di una rete preziosa per il destino della formazione sarda, mentre il raddoppio lo realizza nel finale il neoentrato Deiola. In generale, al Bentegodi va in scena una partita a tratti intensa, ma con ben poca qualità: si avverte, infatti, il peso dei punti in palio e, di conseguenza, abbondano gli errori tecnici, soprattutto tra le fila del(spesso fischiato ad ogni ppersa). Entrambe le squadre non giocano bene, ma ilsi porta a casa i tre punti con merito, grazie all'ottimo primo terzo di gara. Nel primo tempo si fa preferire la formazione sarda sul piano dell'approccio, rispetto ad unpoco concreto.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

La Roma batte pure il Verona: magia di Soule e gol di Shomurodov, la zona Champions si avvicina - Con un gol di Shomurodov, deciso da una giocata spaziale di Soulé, la Roma sconfigge il Verona.e conquista così il diciassettesimo risultato utile consecutivo.Continua a leggere 🔗fanpage.it

La Juventus batte il Verona nel finale e si avvicina a -6 dalla vetta in Serie A - Reduce dai dieci giorni peggiori dell’intera stagione, per via dell’eliminazione dalla Champions League (ai playoff con il PSV) e soprattutto dalla Coppa Italia (ai quarti con l’Empoli), la Juventus torna a sorridere e prolunga la sua striscia positiva in campionato, battendo 2-0 in casa l’Hellas Verona nel posticipo del 27° turno della Serie A 2024-2025 di calcio maschile. Quinta vittoria consecutiva nella competizione per i bianconeri, che si confermano così al quarto posto (+2 sulla Lazio) accorciando le distanze nei confronti delle prime tre della classifica. 🔗oasport.it

Hellas Verona-Cagliari: le probabili formazioni - Alle 20.45 l'Hellas Verona ospita il Cagliari al Bentegodi. La squadra di Nicola deve rinunciare a Mina, infortunato e Piccoli, squalificato. Nei gialloblù assenti invece Dawidowicz e Tengstedt. Le probabili formazioni HELLAS VERONA (3-4-1-2): Montipò; Ghilardi, Coppola, Valentini; Tchatchoua... 🔗today.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Verona-Cagliari 0-2: gol e highlights. Decidono Pavoletti e Deiola; Hellas Verona - Cagliari; La Roma batte pure il Verona: magia di Soule e gol di Shomurodov, la zona Champions si avvicina; Il Cagliari batte il Verona 1-0, decide Piccoli. Crisi per Zanetti. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Il Cagliari vince per 2-0 in casa dell’Hellas Verona e si avvicina alla salvezza - Il Cagliari di Nicola vince per 2-0 in casa dell’Hellas Verona e si avvicina sensibilmente alla salvezza. L'eroe della serata è Pavoletti, ancora una volta ... 🔗gds.it

Pavoletti usato sicuro: stende il Verona e avvicina il Cagliari alla salvezza - Alla prima stagionale da titolare, l'attaccante al 30' sfrutta un lancio di Luvumbo e porta i suoi a +8 dalle terz'ultime. Nel finale il Espulso nel finale Ghilardi ... 🔗gazzetta.it

SERIE A - Hellas Verona-Cagliari 0-2, i sardi si avvicinano alla salvezza con Pavoletti e Deiola - Due gol e tre punti pesanti per il Cagliari che batte 2-0 a domicilio il Verona. Nel primo tempo il punteggio si sblocca dopo mezz'ora grazie alla rete siglata da L. Pavoletti, bravo l'attaccante a ri ... 🔗napolimagazine.com