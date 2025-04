Il brigante in handbike una sfida oltre la malattia | 545 chilometri per infrangere ogni ostacolo

chilometri che Salvatore Cristiano Misasi, ragazzo calabrese che sin dall'infanzia convive con la tetra paresi spastica, percorrerà a bordo della sua handbike attraversando la Calabria da nord a sud.Un viaggio sociale, quello de Il brigante in handbike, nato da un'idea di Salvatore.

