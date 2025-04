Il Bologna frena a Udine 0-0 e scivola al quinto posto

Bologna non si riprende il quarto posto (buono per la Champions), l'Udinese la ferma: è 0-0 nel posticipo della 34ª giornata. Pioggia d'assenze per entrambe le squadre: out Lucca, Thauvin e Ndoye, squalificati Bijol e Vincenzo Italiano. Partono molto meglio i padroni di casa, che si affidano a Keinan Davis con Ekkelenkamp a giostrare alle sue spalle. Primo tempo: Udinese vicina al vantaggio Proprio l'inglese si crea la prima occasione, con un'autentica sassata che colpisce la traversa. Il Bologna abbozza una reazione con Juan Miranda e Dallinga, ma rischia ancora contro un'Udinese reduce da cinque ko consecutivi: gran tiro di Payero, Skorupski devia e salva i suoi. Nel quarto d'ora finale il grande protagonista è ancora Davis, che si costruisce tre occasioni: non arriva però il gol e i friulani, inoltre, perdono Ekkelenkamp per infortunio. Agi.it - Il Bologna frena a Udine (0-0) e scivola al quinto posto Leggi su Agi.it AGI - Ilnon si riprende il quarto posto (buono per la Champions), l'se la ferma: è 0-0 nel posticipo della 34ª giornata. Pioggia d'assenze per entrambe le squadre: out Lucca, Thauvin e Ndoye, squalificati Bijol e Vincenzo Italiano. Partono molto meglio i padroni di casa, che si affidano a Keinan Davis con Ekkelenkamp a giostrare alle sue spalle. Primo tempo:se vicina al vantaggio Proprio l'inglese si crea la prima occasione, con un'autentica sassata che colpisce la traversa. Ilabbozza una reazione con Juan Miranda e Dallinga, ma rischia ancora contro un'se reduce da cinque ko consecutivi: gran tiro di Payero, Skorupski devia e salva i suoi. Nel quarto d'ora finale il grande protagonista è ancora Davis, che si costruisce tre occasioni: non arriva però il gol e i friulani, inoltre, perdono Ekkelenkamp per infortunio.

Su questo argomento da altre fonti

Bologna-Cagliari LIVE alle 15.00 - Nel pomeriggio di domenica 2 marzo, una delle due sfide in programma alle ore 15.00 è quella del Dall`Ara tra Bologna e Cagliari. Gli uomini... 🔗calciomercato.com

Bologna-Napoli 1-1: Italiano frena Conte e sogna la Champions, Ndoye risponde ad Anguissa - Bologna-Napoli 1-1 BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski (25' pt Ravaglia ), Holm , Beukema , Lucumi , Miranda , Freuler , Aebischer , Orsolini (32' st Cambiaghi ), Odgaard (42' st Fabbian ), Ndoye (42' st Dominguez ), Dallinga (32' st Castro ). (23 Bagnolini , 5 Erlic , 15 Casale , 22 Lykogiannis , 29 De Silvestri , 6 Moro , 17 El Azzouzi , 18 Pobega , 19 Ferguson , 80 Fabbian , 30 Dominguez , 39 Pedrola. 🔗feedpress.me

Il pagellone: il Napoli frena l’Inter, psicodramma Milan, Roma e Bologna ora volano - Nella sfida scudetto i partenopei riprendono un Inter stanca mentre i rossoneri perdono male in casa contro la Lazio, venendo superati dalla Roma. La Juventus potrebbe rientrare in corsa per lo scudetto 🔗ilgiornale.it

Ne parlano su altre fonti

Il Bologna pareggia ad Udine ed è quinto dietro alla Juventus; Serie A, il Bologna frena contro l’Udinese (0-0). La Roma è a -2 dal quarto posto; Serie A, al Dall'Ara non si passa: il Bologna frena il Napoli; LIVE A2 - I risultati della 34^ giornata e la classifica: Udine continua la sua corsa. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Il Bologna frena a Udine e resta dietro la Juve: Orsolini, è quasi magia - UDINE - La lotta per la Champions League si fa ancor più serrata dopo il pareggio per 0-0 del Bologna sul campo del' Udinese (che interrompe la striscia di 5 ko consecutivi), un pari che sorride alla ... 🔗tuttosport.com

Bologna, a Udine la frenata Champions. Orsolini non trova la magia dell’ultimo minuto - I rossoblù perdono il quarto posto ma Italiano è fiducioso: “Il campionato è ancora tutto aperto, la corsa è lunghissima” ... 🔗msn.com

Udinese-Bologna risultato 0-0: traverse di Davis e Orsolini, gli emiliani restano quinti - In Friuli la sfida non si sblocca e l'Udinese è più pericolosa del Bologna. Una traversa per parte, la squadra di Italiano manca il controsorpasso alla Juventus in zona Champions League ... 🔗corriere.it