Ultimouomo.com - Il basket dei playoff e il concetto di "volontarietà"

Qualche giorno fa, verso la fine del primo quarto di gara-2 tra Golden State Warriors e Houston Rockets, Amen Thompson è caduto testa e spalle addosso a Jimmy Butler, che si trovava in aria per andare a raccogliere un rimbalzo. La spinta di Thompson ha ribaltato Butler, che dopo aver fatto leva sull’avversario è ricaduto a terra pesantemente con il fondoschiena. Praticamente per lui è stato come cadere di schiena, e di slancio, da un muro alto un metro e mezzo o due.Butler è rimasto qualche minuto a terra dolorante, si è rialzato, ha tirato i liberi del fallo, e zoppicando ha provato a continuare a giocare evidentemente indolenzito. È rimasto in campo per un paio di azioni per poi uscire a testa bassa e non tornare più nella partita. La successiva lastra non ha rilevato niente di rotto, ma il giocatore di Golden State ha saltato anche gara-3 ed è in dubbio per gara-4.