Il banco di sabbia conteso da Cina e Filippine

Cina e le Filippine hanno rilanciato le loro rivendicazioni sul banco di sabbia denominato Sandy Cay, 200 metri quadrati, in una zona contesa nel Mar Cinese Meridionale, dopo che Manila ha accusato Pechino di cercare di "intimidire e molestare" il governo di Manila. Un rapporto diffuso dai media statali suggeriva, infatti, che l'area fosse stata sequestrata. Il banco di sabbia Sandy Cay si trova vicino all'Isola Thitu, conosciuta anche come Pag-asa, dove le Filippine hanno una base militare e una stazione di monitoraggio della guardia costiera. L'area è parte delle isole Spratly, un arcipelago strategicamente importante e ricco di risorse, ma conteso da diverse nazioni, tra cui la Cina, che ne rivendica quasi l'intero territorio. Il botta e risposta Il 26 aprile, il network statale cinese CCTV ha annunciato che la guardia costiera cinese aveva "attuato il controllo marittimo" sul banco Tiexian, parte di Sandy Cay, a metà aprile.

