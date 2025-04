Il 7 maggio il Conclave i cardinali preparano la scelta | tracciato l' identikit del nuovo Papa

Conclave inizierà mercoledì 7 maggio. Questa la decisione presa stamane nella quinta congregazione generale dei cardinali: fissate per quella data la mattina la celebrazione in Basilica della messa 'Pro eligendo Pontificè ed il pomeriggio l’ingresso in Sistina e l’inizio delle votazioni. Il. Feedpress.me - Il 7 maggio il Conclave, i cardinali preparano la scelta: tracciato l'identikit del nuovo Papa Leggi su Feedpress.me Al momento, di certezze su quello che accadrà ce ne sono ben poche, ma almeno una sicuramente c'è: ilinizierà mercoledì 7. Questa la decisione presa stamane nella quinta congregazione generale dei: fissate per quella data la mattina la celebrazione in Basilica della messa 'Pro eligendo Pontificè ed il pomeriggio l’ingresso in Sistina e l’inizio delle votazioni. Il.

