Il 29 aprile si celebra la Giornata internazionale della danza

Il 29 aprile si celebra in tutto il mondo la Giornata internazionale della danza, istituita dall'UNESCO per valorizzare una delle forme artistiche più antiche, potenti e universali. In questa occasione, vale la pena soffermarsi non solo sulla bellezza estetica del gesto danzato, ma anche sul suo valore educativo, sociale e trasformativo, in particolare per le nuove generazioni.La danza, infatti, è molto più di una disciplina artistica: è un linguaggio del corpo che permette di esplorare emozioni, di comunicare in profondità e di costruire una relazione autentica con sé stessi e con gli altri. È uno spazio simbolico dove trovano voce anche quei vissuti che spesso non riescono a esprimersi con le parole. Proprio per questo, la danza può diventare uno strumento potente per affrontare temi sociali complessi, stimolare il dialogo e promuovere consapevolezza.

