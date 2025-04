Lettera43.it - Il 28 aprile si celebra la Giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro

Lunedì 28ricorre laper lae lasul(World Day for Safety and Health at Work). Istituita dall’Organizzazione Internazionale del(Oil) nel 2003, questa ricorrenza ha l’obiettivo di promuovere il dibattito attorno al tema della prevenzione degli infortuni, così come delle malattie professionali e-correlate.Perché il 28è laper lae lasulOperaio al(Getty Images).Importante appuntamento di riflessione per lavoratori, datori di, organizzazioni datoriali e sindacali, governi ed enti di tutto il mondo, il World Day for Safety and Health at Work vieneto il 28. Il motivo? In questo giorno del 1981 fu promulgata la Convenzione sullae ladei lavoratori, che adottata dall’Oil definisce i principi di una politica nazionale incentrata sulla prevenzione.