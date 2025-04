Il 25 aprile ’oscurato’ a Pennabilli La sinistra all’attacco | Il prefetto intervenga contro il sindaco

sindaco di Pennabilli, il 25 aprile qui non si festeggia. È una celebrazione divisiva". Apriti cielo. Dopo le parole di Mauro Giannini, che anche quest’anno ha scelto di non celebrare la Liberazione ("mai festeggiata da quando sono sindaco"), dal centrosinistra arrivano reazioni sdegnate. E Filippo Sacchetti invoca "l’intervento della Prefettura".contro le dichiarazioni di Giannini, lo stesso sindaco che scrisse nel 2022 sui social "morirò in camicia nera", che voleva multare chi ospita i migranti, che disse "se avessi un figlio gay non sarei contento", il primo a prendere posizione è il senatore del M5s Marco Croatti. "Il 25 aprile è una data che dovrebbe unire tutti coloro che, indipendentemente dal colore politico, credono nei diritti, nella libertà. Quella libertà che consente a tutti, e quindi anche il sindaco di Pennabilli, di dire tutto ciò che vuole, farneticare sul fascismo, pronunciare frasi vergognose contro migranti e gay. Ilrestodelcarlino.it - Il 25 aprile ’oscurato’ a Pennabilli. La sinistra all’attacco: "Il prefetto intervenga contro il sindaco" Leggi su Ilrestodelcarlino.it "Finché sarò iodi, il 25qui non si festeggia. È una celebrazione divisiva". Apriti cielo. Dopo le parole di Mauro Giannini, che anche quest’anno ha scelto di non celebrare la Liberazione ("mai festeggiata da quando sono"), dal centroarrivano reazioni sdegnate. E Filippo Sacchetti invoca "l’intervento della Prefettura".le dichiarazioni di Giannini, lo stessoche scrisse nel 2022 sui social "morirò in camicia nera", che voleva multare chi ospita i migranti, che disse "se avessi un figlio gay non sarei contento", il primo a prendere posizione è il senatore del M5s Marco Croatti. "Il 25è una data che dovrebbe unire tutti coloro che, indipendentemente dal colore politico, credono nei diritti, nella libertà. Quella libertà che consente a tutti, e quindi anche ildi, di dire tutto ciò che vuole, farneticare sul fascismo, pronunciare frasi vergognosemigranti e gay.

Cosa riportano altre fonti

Mancate celebrazioni della Liberazione a Pennabilli, Gnassi (Pd): "Nessuno può oscurare il 25 aprile" - “Nessuno può oscurare il 25 aprile. È una Festa Nazionale. Nessun atto, atteggiamento, decisione di chiunque potrà togliere all’Italia, ai suoi Comuni la Festa della Liberazione e della Resistenza. Da queste nacque ed esiste l’Italia libera, democratica, antifascista. Fu la lotta della Resistenza... 🔗riminitoday.it

25 aprile, Croatti (M5S) contro il sindaco di Pennabilli: "Poco da festeggiare con quelli come lui" - “Il 25 aprile è una data che dovrebbe unire tutti coloro che, indipendentemente dal colore politico, credono nei diritti e nella libertà. Quella libertà che consente a tutti, anche al sindaco di Pennabilli, di dire tutto quello che vuole, di farneticare sul fascismo, di pronunciare frasi... 🔗riminitoday.it

Papa Francesco, 5 giorni di lutto e in mezzo il 25 aprile: l’80° della Liberazione non può essere oscurato dal doveroso e condiviso sentimento di cordoglio per la scomparsa del Pontefice - Cinque giorni di lutto nazionale costituiscono da oggi un precedente importante per altre eventualità che purtroppo potranno ancora verificarsi nel prossimo futuro 🔗affaritaliani.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Il 25 aprile ’oscurato’ a Pennabilli. La sinistra all’attacco: Il prefetto intervenga contro il sindaco. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Il sindaco ’oscura’ il 25 aprile: "Festa divisiva, qui non si celebra" - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Mancate celebrazioni della Liberazione a Pennabilli, Gnassi (Pd): "Nessuno può oscurare il 25 aprile" - “Sono maturi i tempi perché tutte le forze politiche democratiche convergano su una nuova legge contro il reato di apologia del fascismo" ... 🔗riminitoday.it

Sindaco di Pennabilli cancella il 25 aprile, PD: “Intervenga il Prefetto, leggi da cambiare” - Il sindaco in camicia nera di nuovo nell’occhio del ciclone. Secondo Mauro Giannini il 25 aprile è una “festa divsiva” pertanto quest’anno nel suo comune di Pennabilli la Festa della Liberazione non è ... 🔗chiamamicitta.it