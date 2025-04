I volontari della Croce Rossa a Roma per il funerale del Papa

Roma, con la Cri Marche, a sostegno della grande macchina organizzativa messa in campo per il funerale di Papa Francesco. Centinaia di volontari e volontarie hanno preso parte a questo momento di unione collettiva, animati dallo spirito di servizio che contraddistingue l’associazione da oltre 160 anni.La Cri, mobilitata a supporto del dipartimento di Protezione civile e di Ares 118, e insieme ad altre realtà associative, ha garantito assistenza sanitaria e logistica. In tutto sono state impiegate 33 ambulanze infermieristiche, 73 operatori specializzati e 22 squadre appiedate lungo il corteo funebre. Ilrestodelcarlino.it - I volontari della Croce Rossa a Roma per il funerale del Papa Leggi su Ilrestodelcarlino.it I comitati di Macerata, Porto Potenza Picena e Cingoli a, con la Cri Marche, a sostegnogrande macchina organizzativa messa in campo per ildiFrancesco. Centinaia die hanno preso parte a questo momento di unione collettiva, animati dallo spirito di servizio che contraddistingue l’associazione da oltre 160 anni.La Cri, mobilitata a supporto del dipartimento di Protezione civile e di Ares 118, e insieme ad altre realtà associative, ha garantito assistenza sanitaria e logistica. In tutto sono state impiegate 33 ambulanze infermieristiche, 73 operatori specializzati e 22 squadre appiedate lungo il corteo funebre.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Da Piacenza a Roma, due volontari della Croce Rossa impegnati ai funerali di Papa Francesco - Due volontari della Croce Rossa di Piacenza hanno dato mano forte a Roma in occasione dei funerali di Papa Francesco, contribuendo all’assistenza dei numerosi fedeli e turisti accorsi nella capitale. La crocerossina Giuliana Ceriati e l’infermiere Massimo Arnaldo, del Comitato provinciale Cri di... 🔗ilpiacenza.it

Croce Rossa, il comitato di Genova accoglie 50 nuovi volontari - Nella serata di domenica 16 febbraio 2025 Federica Bonelli, presidente del comitato di Genova della Croce Rossa Italiana, insieme a consiglieri, delegati e referenti, ha dato il benvenuto ufficiale a 50 nuovi volontari, che, dopo aver completato il ciclo formativo iniziato il 17 gennaio 2025... 🔗genovatoday.it

Percorso formativo per i volontari della Croce Rossa: la serata di presentazione a Predappio - Continua il percorso formativo per accedere al volontariato della Croce Rossa Italiana, con un gruppo di volontari desideroso di incrementare il suo impegno e presenza a Predappio. "Il volontariato è un prezioso e lodevole impegno al servizio della comunità - spiegano dal comitato Cri forlivese -... 🔗forlitoday.it

Se ne parla anche su altri siti

I volontari della Croce Rossa a Roma per il funerale del Papa; Da Piacenza a Roma, due volontari della Croce Rossa impegnati ai funerali di Papa Francesco; Volontari della Croce rossa di Cannobio in piazza San Pietro a Roma; Volontari CRI di Mondovì a Roma per i funerali di Papa Francesco. 🔗Cosa riportano altre fonti

I volontari della Croce Rossa a Roma per il funerale del Papa - I comitati di Macerata, Porto Potenza Picena e Cingoli a Roma, con la Cri Marche, a sostegno della grande macchina organizzativa messa in campo per il funerale di Papa Francesco. Centinaia di volontar ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Al servizio dei fedeli. Giovani volontari in missione a Roma per i funerali del Papa - Misericordia, Croce Rossa, Ordine di Malta, Anpana e Croce Verde sono impegnate in queste ore con proprie squadre nella capitale. Presteranno servizio nella varie strutture allestite dalla Protezione ... 🔗msn.com

Da Piacenza a Roma, due volontari della Croce Rossa impegnati ai funerali di Papa Francesco - I piacentini Mssimo Arnaldo e Giuliana Ceriati hanno dato supporto all'imponente servizio di soccorso allestito per l'evento ... 🔗ilpiacenza.it